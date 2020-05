Condemnat a nou anys i mig de presó per violar, agredir i furtar a una dona al País Valencià

La secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a nou anys i mig de presó un home que va violar, agredir i furtar a una dona el 15 d'octubre passat al passeig Marítim d'Almassora (Plana Alta). La sala ha considerat l'acusat autor dels delictes d'agressió sexual, robatori amb violència i intimidació i d'un delicte lleu de lesions. El condemnat haurà d'indemnitzar la víctima amb 4.000 euros per danys morals i amb 325 euros pels objectes que li va prendre. A més, el tribunal ha fixat que la indemnització pel temps d'incapacitat temporal derivada de les lesions en la víctima es determinarà en l'execució de la sentència.

Els fets van passar al voltant de les sis del matí, quan el condemnat va conduir fins a un camí de Castelló de la Plana i va concertar un servei sexual amb la víctima, pel qual tots dos van pactar un preu de 20 euros. Quan la dona va pujar al cotxe, l'home va tancar les portes i es va dirigir a gran velocitat fins a la població d'Almassora. Durant el trajecte no va atendre les peticions de la víctima perquè parés.

Quan va estacionar el cotxe, el condemnat va traure de la guantera una ampolla de vidre buida amb la qual va amenaçar de mort la víctima. Després la va colpejar, li va estirar els cabells i la va forçar sexualment. Posteriorment la va obligar a sortir i la va tornar a amenaçar de mort. En aquell moment, la dona va veure els llums d'un cotxe a la zona i va intentar demanar ajuda. El condemnat hi va respondre propinant-li un fort colp al costat esquerre que va tombar la víctima. Després de l'agressió, l'home es va emportar la bossa de la noia, en la qual hi havia 128 euros i altres objectes que han sigut taxats en 197 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer.