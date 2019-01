Condemnen tres homes que van violar en grup una dona després de drogar-la en una discoteca del País Valencià

La sala penal del Tribunal Suprem ha condemnat a set i quatre anys de presó tres homes per haver abusat sexualment en grup d'una dona, amiga d'un d'ells, i amb la qual havien coincidit en una discoteca de Riba-roja de Túria (Camp de Túria) el juny del 2012.

El tribunal ha estimat en part el recurs de les defenses i ha rebaixat d'un any la condemna imposada per l'Audiència de València, que era de vuit anys en dos dels casos i de cinc en un. El Suprem ha tingut en compte l'atenuant de dilacions indegudes, ja que, tot i que el cas no ha estat paralitzat durant un "temps exagerat", la durada del procediment ha sigut "excessiva" en relació amb la seva complexitat i el nombre de parts que hi intervenien.

Una substància a la beguda

Els fets van passar la nit del 2 al 3 de juny del 2012, quan un dels acusats es va trobar amb la víctima, de la qual havia estat amic, en una discoteca i, en un moment determinat, li va ficar a la beguda una substància no concretada que li va fer perdre el sentit de la realitat. Aquesta circumstància va ser aprofitada per aquest home i dos amics seus més per portar-la a un domicili de València on, aprofitant l'estat de "d'atordiment i desorientació" en què es trobava, van abusar sexualment d'ella.

Per aquests fets, l'Audiència de València va condemnar dos dels violadors a vuit anys de presó i el tercer a cinc, a més d'imposar-los la llibertat vigilada durant cinc anys més i l'obligació de participar en programes d'educació sexual. També se'ls va prohibir acostar-se a menys de 200 metres a la víctima, a la qual han d'indemnitzar amb 10.000 euros.

Els acusats van recórrer la resolució al Tribunal Suprem al·legant denegació de proves, vulneració de la presumpció d'innocència per inconsistència i incoherència de la declaració de la víctima i falta de versemblança del testimoni clau, una amiga que va confirmar que havien abocat una substància a la beguda de la víctima i que la noia "no s'aguantava dreta".

En contra del recurs dels arrestats, l'alt tribunal ha considerat la sentència "suficientment" motivada i ha rebutjat els arguments dels acusats, tot i que sí que ha rebaixat la condemna per la dilació del procés.