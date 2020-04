Condemnen a un any de presó l'exconseller valencià que va desviar 8,5 milions del fons de cooperació

La secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a un any de presó l 'exconseller de Solidaritat i Ciutadania del govern valencià Rafael Blasco per les irregularitats en la concessió de subvencions a ONGs durant els anys 2009, 2010 i 2011 i en el projecte d'un hospital a Haití que mai es va construir. En concret, s'haurien malversat 8,2 milions d'euros que s'haurien d'haver destinat a projectes a Guinea, el Paraguai, Nicaragua, el Perú i Haití.

El tribunal ha considerat provats els delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental, però ha descartat els d'associació il·lícita i organització criminal. A més, ha reduït la pena entenent que existeix l'atenuant de dilació en el procediment i de reparació parcial del dany. L'Audiència Provincial ha tingut en compte el pacte subscrit per Rafael Blasco i la Fiscalia, pel qual l'exdirigent popular va acceptar el càrrecs i el ministeri públic va rebaixar la petició de condemna a tres anys i mig de presó en lloc dels 16 anys i 4,6 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil que sol·licitava inicialment. Durant el judici, l'Advocacia de la Generalitat Valenciana i la Coordinadora d'ONGD van mostrar la seva "disconformitat" amb l'acord perquè no se satisfeien "els greus perjudicis causats [els 8,2 milions que s'haurien d'haver destinat a projectes de cooperació]".



A més de l'exdirigent del Partit Popular, el tribunal també ha condemnat l'empresari Augusto César Tauroni amb una pena de dos anys de presó i una multa de 40.000 euros pels delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, falsedat documental, suborn i blanqueig de capitals. Juntament amb ell, també han estat considerats culpables l'ex cap d'àrea de Solidaritat Marc Llinares amb una pena de dos anys i nou mesos de presó, l'ex director general de Cooperació Josep María Felip, amb un any i mig, i l'ex secretària general de la Conselleria Tina, amb sis mesos.

Segona condemna

La sentència feta pública aquest migdia és la segona condemna que acumula l’exconseller de Solidaritat i Ciutadania del govern valencià presidit per Francisco Camps, que al gener de l'any passat va obtenir el tercer grau penitenciari després de complir tres anys i set mesos d'una pena de sis anys i mig per frau en la concessió d'ajudes de cooperació internacional. En concret, per l'adjudicació d'1,6 milions a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) per a dos projectes a Nicaragua que tenien com a objectiu millorar les condicions de vida de dues comunitats rurals a través de l'accés d'aigua potable i la promoció de la producció d'aliments. El Tribunal Superior del País Valencià i el Tribunal Suprem van considerar provat que d'aquests diners amb prou feines va arribar a la seva destinació la quantitat del 3%, exactament 47.953 euros. El 97% restant va ser aprofitat pels condemnats per adquirir i reformar immobles a la ciutat de València.