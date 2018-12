El Congrés aprovarà la setmana vinent la reforma de l'Estatut del País Valencià

El ple del Congrés de Diputats de la setmana vinent aprovarà la reforma de l'Estatut del País Valencià que es va començar a tramitar ara fa set anys, després d'aconseguir un acord dels grups de la cambra alta en la ponència reunida avui. Amb aquest objectiu, la junta de portaveus ha inclòs en l'ordre del dia del pròxim ple el debat de la reforma, que ha estat ratificada per tots els partits excepte Ciutadans, que encara no ha decidit quin serà el seu vot.

A falta de la reunió de la comissió constitucional aquest dijous per aprovar el text abans que es debati al ple, la ponència mixta ha tancat un acord per incloure a l'article 52 de l'Estatut que les inversions de l'Estat al País Valencià siguin equivalents al volum de la població, tal com havia proposat l'acord dels grups parlamentaris valencians del 2011.

El text afegirà a l'apartat 4 de l'article 52 una disposició addicional que recull que la Generalitat "participarà en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana" i que aquesta despesa serà, excloent-ne el Fons de Compensació Interterritorial, "equivalent al pes de la població de la Comunitat Valenciana en el conjunt de l'Estat". A més, per fer complir aquest compromís, es constituirà una comissió "integrada per l'administració estatal, l'autonòmica i la local".