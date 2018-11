Neix el Consell Social de les Llengües amb l'objectiu de vetllar per la normalització real del valencià

El refectori de l'històric monestir de la Valldigna (la Safor) ha estat el lloc simbòlic que ha triat el govern valencià per constituir aquest migdia el Consell Social de les Llengües, just en el dia que es compleix el 35è aniversari de l'aprovació de la llei d'ús i ensenyament del valencià.

El nou òrgan, responent a la voluntat del Consell, funcionarà com un ens assessor i fiscalitzador de les polítiques lingüístiques de l'administració amb tasques semblants a les que pugui desenvolupar el Consell Valencià de Cultura, el Comitè Econòmic i Social o el Consell Valencià de la Dona.

L'òrgan està format per 19 vocals, nomenats entre persones o representants d'entitats que hagin "destacat per la seva contribució a la normalització lingüística", i procedents d'àmbits com l'educació, la cultura, els mitjans de comunicació, l'esport, la investigació i les associacions cíviques i festives, entre d'altres.

"Cal la normalització del valencià fora de les aules"

A la sessió constitutiva hi han assistit el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà; la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, i el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz.

Puig ha aprofitat l'acte per reiterar que, 35 anys després de l'aprovació de la llei d'ús i ensenyament del Valencià, "en l'educació s'ha avançat molt, però no tant en l'ús, i en molts àmbits el seu ús és absolutament marginal".

En la mateixa línia s'ha manifestat el conseller d'Educació, Vicent Marzà, que ha cridat a "seguir avançant". "Cal anar més enllà de les aules i poder arribar a un ús normatiu de la nostra llengua en tots els àmbits d'ús".

Marzà ha defensat els beneficis que aportarà les tasques de fiscalització que farà el Consell Social de les Llengües i ha encoratjat que "es proposi i s'avaluï" el que s'està fent per a la normalització del valencià". "Reclamem que aquests 35 anys no es queden en una commemoració històrica, sinó que ajuden a construir un futur de convivència de les llengües i, especialment, de normalització de la nostra llengua", ha conclòs.