El Consell denuncia que el País Basc ha passat a la fase 1 tot i tenir més casos sospitosos que el País Valencià

El malestar desencadenat divendres arran de la decisió del govern espanyol de no acceptar la petició del Consell perquè el País Valencià passés aquest dilluns íntegrament a la fase 1 del pla de desescalada s’ha transformat en un sentiment de greuge en constatar l'impacte més gran del coronavirus en unes altres comunitats autònomes. Especialment feridora ha sigut la comparació amb el País Basc, un territori que sí que ha aconseguit deixar enrere la fase 0 tot i acumular més casos sospitosos de coronavirus als quals no s’ha fet la prova PCR.

El govern valencià ha denunciat aquesta diferència després que ahir diumenge el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, justifiqués la decisió de limitar l'accés a la fase 1 a només 10 departaments sanitaris del País Valencià al fet que al conjunt de la comunitat s'arrossegava "un nombre no menyspreable de casos sospitosos als quals encara no s'havia pogut fer un test diagnòstic". Tan sols 24 hores abans, Simón havia atribuït la mesura a "altres factors associats a la transmissió del virus", unes paraules que la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va deixar entreveure que feien referència a la gran densitat de població de les quatre principals ciutats del País Valencià –Alacant, Castelló, Elx i València– i a la important mobilitat que mantenen amb els comarques més pròximes.

Diumenge, després de sentir els arguments de Fernando Simón, la Generalitat es va afanyar a comparar les seves dades amb les del País Basc. Per fer-ho, van publicar el document oficial enviat per la Generalitat Valenciana el dimecres 7 maig al ministeri de Sanitat, cosa que també ha fet l'executiu que presideix Íñigo Urkullu.

En concret, el Consell va subratllar que durant els set dies previs a la presentació de l'informe el País Valencià sumava 2.969 ciutadans sospitosos de tenir el virus als quals no s'havia fet la prova PCR, mentre que el País Basc n'acumulava 5.499. Així mateix, i segons dades difoses per la Generalitat, des del començament de la pandèmia el País Valencià sumava "13.179 casos amb una població de cinc milions d’habitants, amb una incidència acumulada de 214 positius per cada 100.000 ciutadans", mentre que el País Basc, amb una població de 2,2 milions, havia notificat "13.543 contagis amb una incidència acumulada de 596".

Malgrat el malestar expressat per l'executiu que encapçalen Ximo Puig i Mónica Oltra, no totes les dades afavoreixen l'argumentari del Consell perquè el País Basc, tot i tenir gairebé la meitat de la població que el País Valencià, des del començament de la pandèmia fins al 7 de maig havia dut a terme 125.183 proves PCR, mentre que al País Valencià n'hi havia fet 133.533, només 8.300 de diferència. "N'hauríem fet més però el ministeri ens va demanar que només les férem als ciutadans amb símptomes greus", es justifiquen des de la Generalitat.

Ximo Puig fa marxa enrere

De fet, tot i les crítiques llançades al govern espanyol i l'anunci de divendres de Ximo Puig afirmant que aquest dilluns el seu executiu reclamaria al ministeri de Sanitat la revisió de l'aplicació del pla de desescalada, avui el també líder del PSPV s'ha mostrat molt més prudent i ha afirmat que el Consell acatarà els paràmetres de la "nova dinàmica". "No volem confrontació sinó claredat, màxima transparència i objectivitat".