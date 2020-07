El Consell reconeix duplicitats en el cobrament de l'ingrés mínim vital i la renda valenciana d'inclusió

El Consell ha detectat algunes duplicitats en el cobrament de l'ingrés mínim vital i la renda valenciana d'inclusió. Així ho ha reconegut aquest divendres la vicepresidenta i portaveu del govern autonòmic, Mónica Oltra, que en la conferència de premsa posterior al ple del Consell ha admès la dificultat de l'executiu per xifrar el volum d’aquesta disfunció. "Les duplicitats no podran evitar-se, almenys durant els primers mesos”, ha emfatitzat Oltra.

S'han detectat duplicitats, però no podrem quantificar-les fins que no hi haja un sistema per compartir dades”, ha ampliat la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que ha destacat la voluntat del ministeri d'Inclusió que dirigeix José Luis Escrivá en avançar la gestió conjunta de les dues figures, inicialment prevista per al 2021.

De fet, els equips d’Oltra i Escrivá s’han reunit aquesta setmana per treballar en l’elaboració d’un conveni que faciliti el treball en comú de les dues administracions. De fet, la conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives –de la qual depèn la renda valenciana d'inclusió– durà a terme una consulta a totes les persones beneficiàries de les ajudes, creuant, a més, les dades facilitades pel ministeri.

A més de preparar el conveni amb el ministeri, la setmana passada el Consell ja va aprovar un decret per facilitar la compatibilització de les dues prestacions.