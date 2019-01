Correa assegura desconèixer els negocis de la Gürtel amb el PP valencià i no assenyala Camps

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha insistit aquest dimarts al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que ell no era qui realitzava els negocis de les seves empreses al País Valencià, de manera que no en coneixia els detalls i no podia assenyalar l'expresident Francisco Camps com la persona que hauria ordenat contractar-los.

Segons han informat fonts jurídiques, Correa ha explicat, com ja va fer fa un any en el judici pel finançament il·legal del PP valencià, que eren els seus socis Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes' els qui s'encarregaven del dia a dia de l'activitat de la Gürtel al País Valencià, mitjançant l'empresa Orange Market.

Així ho ha manifestat el líder de la trama corrupta al magistrat que investiga Francisco Camps per presumpta prevaricació administrativa i frau a l'administració pel contracte adjudicat a Orange Market per instal·lar l'estand del País Valencià en l'edició de Fitur del 2009.

Correa, que ha comparegut com a investigat i que segons les fonts consultades no ha estat davant el jutge més de 15 minuts, ha dit que amb prou feines coneixia Camps i que només hi va coincidir dues vegades: en el casament d'Ana Aznar i en el del Bigotes.

La declaració de Correa aquest dimarts ha seguit una línia semblant al que ja va manifestar fa un any en el judici pel finançament il·legal del PP valencià, just el mateix procés que ha donat lloc a la imputació de Camps arran de les revelacions que s'hi van fer, com la de l'ex secretari general del partit Ricardo Costa, que va apuntar directament a l'expresident com el que prenia les decisions.

Correa ha arribat a l'Audiència Nacional en furgó policial procedent de la presó de Valdemoro, on compleix diverses condemnes que sumen més de 70 anys per tres judicis ja celebrats del cas Gürtel. Està pendent d'una altra vista oral per suposats tripijocs en contractes amb Aena.

Dora Ibars també nega saber-ne cap detall

Abans que el líder de la Gürtel ha comparegut, també com a imputada, l'ex directora general de Promoció Institucional del País Valencià, Dora Ibars, que ha afirmat que eren els tècnics de la Generalitat Valenciana els qui s'encarregaven de redactar els contractes públics i que ella es limitava a signar-los, de manera que no en sabia els detalls, segons fonts jurídiques.