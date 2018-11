Les Corts Valencianes aproven la llei d'igualtat de les persones LGTBI

Les Corts Valencianes han aprovat avui el projecte de llei d'igualtat de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, el col·lectiu conegut com a LGTBI, amb els vots a favor del PSPV, Compromís, Ciutadans i Podem i l'abstenció del Partit Popular. Un dels aspectes més destacats que introdueix la norma és la prohibició de les teràpies d'aversió per modificar l'orientació sexual, una pràctica que estarà multada amb fins a 120.000 euros en cas d'infracció molt greu.

L'objectiu de la llei és prevenir les agressions i eliminar qualsevol discriminació per qüestions d'orientació sexual. És per això que atribueix a les administracions públiques l'obligació de protegir aquest dret i les faculta per actuar d'ofici sense necessitat de denúncia o queixa.

Per garantir aquesta protecció, la norma obliga els cossos policials dels municipis de més de 50.000 habitants a disposar d'un grup especialitzat en la prevenció de delictes d'odi. Així mateix, la llei garanteix l'accés d'aquestes persones a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública.

Un altre dels aspectes cridaners és la creació de l'Espai de la Memòria LGTBI, que acollirà documents relacionats amb la repressió que ha viscut aquest col·lectiu i recordarà les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades. També preveu constituir el Consell Valencià LGTBI, un òrgan consultiu que vetllarà pel compliment de la norma.