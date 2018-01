Les Corts Valencianes reclamen a Camps que abandoni el Consell Jurídic Consultiu

Les Corts Valencianes han aprovat aquest migdia una proposició no de llei que reclama a l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps que abandoni el seu càrrec al Consell Jurídic Consultiu (CJC), del qual és membre per la seva condició d'excap del Consell, i en virtut de la llei d’expresidents. La proposta ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris a excepció del Partit Popular, que s'ha abstingut.

L'acord, que no té caràcter vinculant, insta Camps a renunciar a la seva condició de membre del CJC per "haver incorregut en actes que no es corresponen amb la necessària dignitat de la institució". Durant la seva defensa, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha posat l'exemple de l'ex president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que va renunciar a les prerrogatives com a expresident català. Mata ha assegurat que Pujol ho va fer "perquè vol al seu País", a diferència de Camps "que no el vol".

La portaveu adjunta del Partit Popular, Maria José Català, ha justificat l'abstenció de la formació conservadora per no contribuir a convertir el parlament valencià en "un tribunal d'honor". "Cal respectar la presumpció d'innocència" i no prejutjar "l'honorabilitat" de les persones "quan no hi ha sentència", ha defensat Català.

Les afirmacions de la portaveu popular han estat rebatudes pel diputat de Ciutadans, Juan Córdoba, qui ha defensat que "no farem un judici públic, ja s'encarregarà la justícia, però sí exigim la responsabilitat política"

Gràcies a aquest càrrec l’excap del Consell té un sou anual de 58.000 euros bruts. A aquestes despeses cal afegir-hi una secretària personal amb un sou de prop de 49.000 euros l’any i un xofer que en rep 35.000. En total, 142.000 euros anuals.