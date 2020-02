Les Corts Valencianes ratifiquen la designació del nou director general d'À Punt

"No m'il·lusiona i tinc dubtes sobre el seu projecte, però tot i així li farem confiança". Aquestes han estat les escèptiques paraules amb les quals la portaveu de Compromís, Mónica Álvaro, ha resolt avui l'única incògnita que quedava sobre la designació d'Alfred Costa com a nou director general d'À Punt. La dirigent valencianista ha garantit el suport del seu grup, l'únic dels tres socis del govern valencià que la setmana passada va reconèixer els seus dubtes sobre el candidat proposat pel consell rector de la corporació, però també ha evidenciat les diferències existents entre el PSPV, Compromís i Unides Podem, ja que en contrast amb les reticències de la coalició taronja, formació que ha acceptat Costa a desgrat, la portaveu socialista, Mercedes Caballero, ha elogiat reiteradament el projecte de l'actual cap d'emissions de l'ens públic, que ha qualificat d'"innovador i valent".

El debat sobre la idoneïtat d'Alfred Costa s'ha produït avui a la comissió de Radiotelevisió Valenciana i l’Espai Audiovisual de les Corts, encarregada de ratificar el candidat proposat pel consell rector de la cadena. Finalment, el substitut de l'actual directora general, Empar Marco, ha rebut el suport de les tres formacions progressistes, que disposen de la majoria absoluta requerida pel procediment, i el vot en contra de Partit Popular, Ciutadans i Vox.

Precisament el portaveu del partit d'extrema dreta, Miguel Pascual, ha fet la intervenció més crítica i ha retret a Costa la seva vinculació al PSPV. "Abans dissimulaven, però ara ja ni això, directament [trien] una persona amb carnet del partit", ha emfatitzat Pascual, que ha recordat l'etapa en què el nou gestor va exercir de regidor de Cultura, Comunicació i Festes en el govern municipal del PSPV a l'Ajuntament de Torrent (l'Horta). Més mesurats han estat els diputats del Partit Popular, Luis Martínez, i de Ciutadans, Fernando Llopis. El primer ha qualificat el projecte de Costa de "continuista d'un model fracassat", i el segon ha afirmat que, tot i no confiar en l'aposta del nou gestor de la corporació, "pitjor que Empar Marco no ho pot fer". Per la seva banda, la portaveu d'Unides Podem, Estefania Blanes, ha criticat la proposta del futur màxim executiu per "massa economicista" i excessivament preocupada per l'audiència.

Costa reitera la seva aposta pel públic de més de 45 anys

"Hem de veure qui mira la tele i què vol veure" i "no podem obligar l'espectador a veure certes coses". Amb aquestes dues afirmacions Alfred Costa ha resumit el gir pragmàtic que el futur director general d'À Punt, que iniciarà la seva gestió el 9 de març, pretén implementar en la programació de la corporació valenciana. Un cadena que amb una aposta per l'entreteniment divulgatiu, en el seu primer any i mig de vida no ha pogut superar el 2% d'audiència de mitjana, però que ha tingut en el públic d’entre 25 i 44 el seu principal aliat, que l'ha fet arribar a quotes superiors al 3%.

Davant l'escassa penetració en els espectadors de més edat, i tal com ja va avançar divendres l'ARA, Costa pretén sortir "a buscar" dels ciutadans de més de 45 anys perquè defensa que aquest segment de la població determina "l'èxit o el fracàs d'un programa", ja que són les persones "que consumeixen més tele". "No és una afirmació meua, ho diuen les dades", ha insistit avui el futur director general per justificar la seva aposta per una graella que ha de ser "generalista", ja que À Punt "juga amb les regles del mercat". Si no fos així, segons el futur màxim gestor de la radiotelevisió valenciana, la cadena es condemnaria a emetre programes de qualitat, però "minoritaris".