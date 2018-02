La mà dreta de Costa assegura que l'ex secretari general del PP era el responsable "de la contractació" amb la Gürtel

L'exvicesecretari del Partit Popular del País Valencià David Serra ha repetit l'estratègia de defensa de l'exvicepresident del govern valencià i director de la campanya electoral del PP valencià, Vicente Rambla, i en la seva declaració avui en el judici pel presumpte finançament irregular de PP valencià ha assegurat que tota la responsabilitat era del llavors secretari general, Ricardo Costa. "Ell era el responsable de la contractació" dels actes electorals del partit a la trama i qui autoritzava els pagaments, ha assegurat l'exdirigent conservador.

Serra ha defensat que no va tenir responsabilitats en el partit fins al setembre del 2007, i amb relació als presumptes pagaments en negre del partit a la Gürtel ha afirmat: "A mi el senyor Costa no em va dir mai que hi havia pagaments en B". L'exvicesecretari del Partit Popular del País Valencià també ha assegurat que "mai" ha pagat o rebut diners "en efectiu".

L'exvicesecretari ha reconegut que ell també va autoritzar alguns pagaments a Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel, tot i que ha precisat que ho feia quan Ricardo Costa no era present i sempre si estaven autoritzats per ell, perquè tenia "plena confiança en la gent que porta 20 anys treballant en l'organització". Serra ha afirmat que la seva obligació no era "el control d'aquests pagaments", i que era "absolutament normal" autoritzar l'abonament de factures perquè no es quedessin bloquejades.

Quan es va incorporar al comitè executiu del partit a escala autonòmica, ha continuat Serra, Álvaro Pérez, 'el Bigotes' (responsable d'Orange Market), ja treballava per a la formació, i ha dit que la seva "missió" com a vice secretari general era la de "gestionar la mobilització" dels actes i la "direcció de recursos humans", però que no intervenia "en res de la contractació".

D'això se n'encarregava, segons la versió de Serra, "el senyor Costa", que tenia "una relació molt estreta" amb Álvaro Pérez, i era ell qui li feia els encàrrecs d'actes electorals, tot i que no creu que es dediqués "a comptar plasmes o metres de moqueta".