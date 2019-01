Costa ratifica davant el jutge que va ser Camps qui va ordenar fer contractes amb empreses de la Gürtel

L'ex secretari general del Partit Popular valencià Ricardo Costa ha tornat a assenyalar aquest dilluns davant del jutge l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, de qui ha dit que va ser qui va ordenar emetre factures falses amb Orange Market, la branca autonòmica de la trama Gürtel, i així vestir de legalitat els contractes del partit amb la xarxa corrupta.

Segons han informat a Europa Press fonts jurídiques, Costa ha ratificat tot el que ja va afirmar en el judici pel finançament il·legal del PP valencià, ara fa un any. En aquest procediment, va revelar que va ser Camps qui va ordenar fer contractes amb la trama que dirigia Francisco Correa per organitzar actes del seu partit, i que aquests contractes es van finançar en part amb diner negre.

Així ho ha ratificat avui l'exdirigent conservador en la seva declaració en qualitat de testimoni davant del titular del jutjat d'instrucció número 5, José de la Mata, que investiga Camps pel contracte adjudicat a Orange Market per a la instal·lació de l'estand de la Comunitat en l'edició de Fitur del 2009. Li imputa delictes de prevaricació administrativa i frau a l'administració.

Concretament, Costa ha dit que no sap si la Generalitat també feia contractes amb la trama Gürtel, ja que ell era dirigent del partit i no de l'administració autonòmica, si bé fonts jurídiques han confirmat que el Consell que dirigia Camps sí que va adjudicar a Orange Market.

Costa també apunta a l'exvicepresident Víctor Campos

A més de Camps, de qui ha dit que va parlar de finançar els actes de partit a través de factures falses, l'ex secretari general ha assenyalat l'exvicepresident valencià Víctor Campos, amb qui diu que també va parlar de fer contractes amb les empreses del grup Correa, segons les fonts consultades.

A la seva sortida de l'Audiència Nacional després de més de dues hores declarant, Costa s'ha limitat a declarar als mitjans de comunicació que ha "col·laborat amb la justícia" i que ha dit "tot" el que ja va assenyalar en el judici de l'any passat.

En el judici pel finançament irregular del PP valencià, pel qual Costa va ser condemnat a quatre anys de presó, l'ex secretari general va confessar que Orange Market va ser contractada per als actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les estatals del 2008 i que aquests es van finançar en part amb "diner negre".

En concret, ha explicat que aquestes campanyes es van finançar a través de dues vies: la primera, amb les subvencions públiques que tenen assignades tots els partits amb representació parlamentària; la segona, "amb aportacions en efectiu d'empresaris que tenien adjudicacions amb el govern valencià", de manera que "és cert que el PP valencià es finançava amb diner negre".

També va insistir que "les decisions més importants" sobre les campanyes les prenia l'expresident Camps en la seva condició de líder del partit i candidat a la reelecció. Segons Costa, va ser Camps, juntament amb l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino, que va ordenar que el PP es financés "amb diner negre" per poder sufragar els actes.

L'excap de premsa de Camps eximeix l'expresident

Després de Costa, aquest dilluns ha comparegut davant del jutge De la Mata l'excap de premsa de Camps Nuria Romeral, també com a testimoni, però la seva declaració ha anat en una línia completament oposada, segons fonts jurídiques consultades per Europa Press. Romeral s'ha ratificat també en el que ja va declarar durant el judici, en què va afirmar que el 2007 i el 2008 al PP valencià "tot passava per Ricardo Costa", eximint un cop més a Camps de tota responsabilitat.