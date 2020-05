L'informe que va impedir accedir a tot el País Valencià a la fase 1 demanava més PCR i seguiment de contactes

L'informe del ministeri de Sanitat que va impedir que el País Valencià passés íntegrament a la fase 1 del pla de desescalada l'11 de maig reclamava a la Generalitat Valenciana fer "un esforç" per realitzar més proves PCR, diagnosticar entre el 80% i el 100% de casos sospitosos en les primeres 24 o 48 hores i fer el seguiment dels seus "contactes estrets". Així ho recull el document de sis pàgines amb data 8 de maig i que Sanitat va publicar a la seva pàgina web dilluns a última hora.

L'informe sol·licitava fer proves PCR a "almenys un percentatge important" dels 2.000 casos que la setmana anterior al lliurament del document havien quedat "en seguiment sense realització de proves" i reclamava a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posar "especial atenció" en els departaments sanitaris amb més població: Castelló i la Plana, València i la seva àrea metropolitana i la conurbació Alacant-Elx. En aquesta línia, subratllava la necessitat de posar en marxa les proves diagnòstiques en l’atenció primària, tal com la Generalitat ja havia previst, atès que les dades indicaven que encara existia "una circulació considerable del virus, amb el risc d'un nou augment de casos si no es controla".

50 casos per cada 100.000 habitants

L'informe, que va firmar la directora general de Salut Pública, Qualitat i Innovació del ministeri de Sanitat, Pilar Aparicio, va permetre que passessin a la fase 1 del pla de desescalada 10 dels 24 departaments sanitaris del País Valencià, en concret aquells que registraven menys d’1,5 casos per cada 10.000 habitants o que no els afecten grans fluxos de mobilitat.

Sobre els 14 departaments que van haver d’esperar fins al 18 de maig per passar a la fase 1, el ministeri de Sanitat alertava que alguns havien registrat taxes de 50 casos per cada 100.000 habitants en els 14 dies anteriors.

Finalment, el document es felicitava perquè la situació epidemiològica havia millorat en els últims dies i la taxa de reproducció havia davallat per sota de l'1 des del 15 d'abril. Amb tot, alertava que en els 14 dies anteriors s'havien confirmat més de 1.200 casos a tot el País Valencià i que fins al 30 d'abril al País Valencià només s’havien realitzat 115.377 proves PCR, la qual cosa suposava una taxa de 23,08 per cada mil habitants.

El segon informe va reconèixer la millora

El segon informe del ministeri, elaborat el 15 de maig i que va permetre passar a la fase 1 als altres 14 departaments sanitaris pendents, indicava que la situació epidemiològica havia millorat amb una tendència favorable en el control de la transmissió del virus. També destacava que el País Valencià ja comptava amb recursos suficients en atenció primària i hospitals per detectar i diagnosticar nous casos.

No obstant, el document llançava algunes "observacions especials", com que el departament de la Plana presentava una càrrega hospitalària de pacients amb coronavirus per sobre de la resta, i demanava reforçar la vigilància sobre l'àrea de la Ribera, que havia patit un increment de casos de l'última setmana.

Finalment, el ministeri també aconsellava parar atenció a les residències ubicades en els departaments de la Plana, València i Alacant, atès que el percentatge de geriàtrics amb casos positius superava el 15%, gairebé el doble del 7,8% del conjunt del País Valencià.