El 84% dels municipis del País Valencià no ha registrat cap cas de coronavirus els últims 14 dies

El 84% dels municipis del País Valencià no han registrat cap cas de coronavirus confirmat amb prova PCR en els últims 14 dies. Són dades de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que, després de posposar repetidament la seva difusió per evitar "l’estigmatització" de les poblacions més afectades", ha publicat la incidència de la pandèmia en cada localitat. Fins ara, aquesta informació es difonia tan sols per departaments sanitaris.

D'aquestes dades es desprèn també que només 11 municipis de tot el País Valencià han notificat cinc o més casos de coronavirus en les últimes dues setmanes, cosa que representa el 2% del total. En concret, les localitats i ciutats més afectades són València (52), Alacant (24), Castelló de la Plana (19), Elx (16), Borriana (7), Villena (6), Utiel (8), Algemesí (7), Alzira (5), Benidorm (5), Requena (5) i Vila-real (5).

Si tenim en compte la població de cada municipi, els de més incidència són Utiel, Algemesí, Requena i Borriana. En tots quatre la taxa de contagis per cada 100.000 habitants supera el 2. A Utiel, per exemple, és del 6,9. De fet, el departament sanitari de Requena, que inclou aquesta localitat, és el que més positius per habitant ha registrat fins ara: 916,7 casos per cada 100.000 habitants. Es tracta d'una àrea d'interior amb una població dispersa i envellida de 51.489 persones, i que ha patit nombrosos contagis en algunes residències d'avis.

24 nous contagis de coronavirus i set defuncions

Ahir dijous al País Valencià es van registrar 24 nous contagis i el nombre total de casos detectats es va elevar a 11.160. També es va notificar la defunció de set persones, una en una residència. Des de l'inici de la pandèmia ja han mort 1.425 ciutadans.