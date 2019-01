Decreten l'inici de judici per l'assassinat de la viuda de l'expresident de la CAM

El jutjat d'instrucció número 7 d'Alacant ha acordat l'inici del judici per l'assassinat de María del Carmen Martínez, la viuda de l'expresident de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) Vicente Sala. L'únic encausat per la mort de la viuda del ric empresari alacantí és el seu gendre, Miguel López.

La decisió arriba després de la vista celebrada dimarts passat, en què tant la fiscalia com l'acusació particular, que exerceix el fill gran de la víctima, Vicente Sala Martínez, van demanar 24 anys i mig de presó per a López: 23 per un suposat delicte d'assassinat i 18 mesos més per tinença il·lícita d'armes.

Per la seva banda, la defensa va demanar sense èxit al jutge instructor la lliure absolució del seu client i l'arxivament de les actuacions.

Miguel López està en llibertat provisional des del mes de març després de dipositar una fiança de 150.000 euros.

La magistratura manté vigent la hipòtesi policial que assenyala que el sospitós va traslladar el cotxe de la víctima fins al túnel de rentat de l’empresa –un lloc desproveït de càmeres– i que, quan María del Carmen Martínez el va anar a buscar després de la revisió que calia fer al vehicle, López la va assassinar amb dos trets.

El cas va trasbalsar la societat alacantina per la relació familiar existent entre la víctima i el principal sospitós, que és marit de la menor de les tres filles de l’assassinada i pel possible “mòbil econòmic” que apunta el jutge, en un context de lluites de poder dins una de les famílies més importants de les comarques alacantines.