La Delegació del govern espanyol autoritza les manifestacions i concentracions de la diada del Nou d'Octubre a València

La Delegació del govern espanyol al País Valencià ha anunciat que autoritzarà les manifestacions i concentracions sol·licitades a la ciutat de València per diversos col·lectius i entitats amb motiu del Nou d'Octubre, diada del País Valencià. Així ho ha comunicat el subdelegat del govern espanyol a València, Rafael Rubio, després de la Junta Local de Seguretat amb motiu d'aquesta jornada.

En concret, per a aquesta diada del Nou d'Octubre s'ha sol·licitat la celebració de quatre concentracions: una al matí, de Defenem Valencia, i tres a la tarda, d'Acció Cultural i la Comissió 9 d'Octubre, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i de Mi Tierra.

També es faran dues manifestacions: una al matí d'Avant i una altra a la tarda de l'Associació de Gais i Lesbianes del Regne de València. "Crec que els valencians podem celebrar aquest dia i l'hem de celebrar assumint cadascun la nostra part de responsabilitat individual, complint les mesures de seguretat", ha exposat el subdelegat del Govern.

Rubio ha demanat "responsabilitat" per participar en aquests actes i complir "rigorosament" amb totes les mesures de seguretat establertes per a evitar contagis de covid-19.

Una diada sense processó cívica

L'alcalde de València, Joan Ribó, ja va anunciar que, a causa de la pandèmia, també es cancel·laria la tradicional processó cívica que recorre alguns dels principals carrers del centre de la ciutat, amb la Senyera, per commemorar la diada del País Valencià. Des del consistori apuntaren que el covid-19 havia obligat a suspendre aquest acte per motius de seguretat per "evitar aglomeracions".

En el seu lloc es podrà veure la Senyera, amb les corresponents mesures de seguretat, en el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, com a "homenatge a un símbol que ens identifica com a poble, com un poble solidari, un poble responsable i un poble cooperatiu", va assenyalar Ribó. Concretament, el dia 9 d'octubre les 12 hores, es traurà la Senyera del Museu Històric i es traslladarà al Saló de Cristall, acompanyada d'una representació de la Corporació i els timbalers.

L'alcalde va lamentar que la celebració de la diada del Nou d'Octubre "no pot donar-se en les condicions dels altres anys per l'existència de la pandèmia". "S'ha de fer un Nou d'Octubre diferent", va expressar.