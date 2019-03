Denuncien una "intimidació racista" a una dona en un locutori de València: "Si guanya Vox, sortireu volant"

Un vídeo difós a les xarxes socials per un usuari mostra a una dona dirigint-se a una altra a la qual s'hi dirigeix amb termes despectius pel fet de ser estrangera i utilitza expressions com "viva Franco" amb el braç alçat. A més, també l'amenaça: "Si guanya Vox, sortireu volant". El Moviment contra la Intolerància ha qualificat els fets d"'intimidació racista".

En la gravació, es veu un locutori de la capital valenciana a una dona, que subratlla en diverses ocasions que és espanyola, discutint amb una altra clienta, que seria de nacionalitat colombiana. L'escena es desenvolupa, a més, en presència d'una menor d'edat i altres usuaris del local. El vídeo on es pot presenciar l'escena s'ha publicat a Twitter i Instagram.

"Tu te'n vas, com surti Vox, volant", es veu com una de les dones li diu a l'altra, que li demana en diverses ocasions que la respecti perquè hi ha una nena al seu costat que és la seva neboda. A tot això, respon: "Estic a Espanya, Espanya una, Espanya lliure. '¡Arriba Espanya, arriba Franco i viva Vox!'". I continua amb una amenaça: "Aquesta nit la passaràs a Zapadores", en referència al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE).

En un altre moment del vídeo també es dirigeix a la persona qui grava l'escena: "Jo soc espanyola, així que te'n vas d'Espanya i demanes almoina, te'n vas amb avió i que et donin de paracaigudes una bossa del Mercadona. Perquè aquí 'viva Espanya' i 'viva Franco'. Sortiràs 'voxlando'". L'usuari que ha publicat el vídeo demana compartir les imatges i assegura que la nena "estava molt espantada davant d'aquesta desagradable disputa" i que quan les va defensar de la dona va rebre una escopinada a la cara.

Per la seva banda, el Moviment contra la Intolerància ha manifestat a Europa Press que està en procés de contactar amb la dona increpada per elaborar una denúncia. Ha qualificat els fets com a "intimidació racista" i ha advertit que aquest tipus d'actituds xenòfobes no són "una cosa puntual i excepcional".