Desarticulen una banda de menors que amenaçava i agredia alumnes de dos instituts valencians

La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda juvenil formada per 10 alumnes d'entre 13 i 15 anys de dos instituts de secundària de Crevillent (Baix Vinalopó) que, presumptament amenaçava i agredia altres menors, estudiants també de tots dos centres, si no accedien al que els sol·licitaven.

La presumpta líder del grup i una altra integrant, totes dues de 15 anys, han estat detingudes pel presumptes delictes d'assetjament escolar, lesions i amenaces, encara que posteriorment "han quedat en llibertat provisional amb càrrecs".

Tres presumptes membres de la banda -una noia i dos nois d'entre 14 i 15 anys- han quedat en qualitat d'investigats i els cinc menors restants (tres noies i nois) no tenen responsabilitat penal (inimputables) per tenir 13 anys.

La investigació es va iniciar després que l'institut armat de Crevillent rebés informes i denúncies per part de dos centres educatius de secundària d'aquest municipi, en els quals s'assegurava haver detectat diversos casos de presumpte assetjament escolar soferts per alumnes d'ambdós centres. Immediatament, els agents van començar les indagacions per esbrinar la identitat dels suposats assetjadors, "també estudiants de tots dos instituts", segons el comunicat de la Guàrdia Civil.

Un grup jerarquitzat

De les nombroses entrevistes mantingudes amb les víctimes i els possibles testimonis i de l'anàlisi de cadascuna de les denúncies i dels informes rebuts es va deduir que es tractava d'un grup de menors, completament organitzat i, fins i tot, jerarquitzat, ja que els membres obeïen les ordres del seu líder. També es va observar que existia un patró en les tècniques per anul·lar les seves víctimes i fer que aquestes entressin en el grup, "sota amenaces, coaccions i agressions", segons la Guàrdia Civil. De la mateixa forma, afirma la nota de premsa, hi havia "una clara preferència per escollir a les víctimes més vulnerables i manipulables, majoritàriament, menors en risc d'exclusió social".

En el transcurs de les indagacions es va rebre una denúncia que va accelerar les detencions a causa de la gravetat dels fets. En ella, la mare d'un alumne va ressenyar un episodi d'autolesió i abandonament del domicili per part del seu fill, tot això a conseqüència de l'assetjament escolar que patia presumptament per part de la banda ara desarticulada, segons el comunicat de l'institut armat.