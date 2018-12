Descarten l'homofòbia com a causa de la mort violenta d'un dels primers líders del moviment LGTBI a València

Els investigadors encarregats del cas de la mort de l'activista valencià LGTBI Fernando Lumbreras han descartat l'homofòbia com a causa del crim. El cadàver es va trobar a la seva casa de València amb evidents signes de violència, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

La Prefectura Superior de Policia ha afegit que de moment no hi ha cap persona detinguda en relació amb els fets. El cadàver de Lumbreras, de 60 anys, es va trobar emmanillat i amb cops per tot el cos al seu domicili del carrer de Julián Peña de València on, segona sembla, vivia sol.

Fernando Lumbreras, natural de Melilla, va ser un dels primers coordinadors de Lambda a la ciutat de València i un pioner en la defensa dels drets LGTBI. Per aquests fets, i tal com ha explicat l'actual coordinador de Lambda València, Àlec Casanova, el col·lectiu pretén organitzar un acte per homenatjar-lo que haurà d'esperar per "respectar els temps" i saber si la seva família vol un funeral públic o privat. "Si la família decidís fer un acte privat, Lambda, per la seva banda, en faria un altre en memòria d'aquest activista i del que va representar per al moviment LGTBI", ha explicat Casanova.

El coordinador del col·lectiu LGTBI ha recordat que els fets són "molt recents" i que estaven a l'espera de qualsevol informació que els pogués proporcionar tant la policia com la família de la víctima. Al seu compte de Facebook, els membres de Lambda València asseguren que estan "molt afectats" pels fets i expliquen que, encara que faran algun acte en memòria seva, volen i necessiten "esperar" que avanci el procés d'investigació per prendre "decisions", i demanen "paciència i cautela sobre el tema".