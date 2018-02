La destitució del número dos de la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient podria aprimar Compromís

La destitució ahir del secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, que serà substituït per l'activista ecologista i exregidor a l'Ajuntament d'Ontinyent (Vall d'Albaida), Fran Quesada, a més de suposar una crisi al govern valencià, podria aprimar Compromís. La coalició taronja està formada per tres partits, entre ells, VerdsEquo, del qual Álvaro és portaveu al País Valencià, i per tant, un dels màxims dirigents. És per això, que la seva destitució ha estat interpretada com un greuge a la formació verda i podria ser el detonant que propiciï una fuita de militants cap a Podem.

Una mostra que el perill de trencament no és una hipòtesi únicament periodística, és que ahir membres del govern valencià no van negar aquesta possibilitat, i ben al contrari, van reconèixer la proximitat d'una part de la formació ecologista amb Podem, amb qui aquestes fonts no van descartar que basteixi un acord electoral en els comicis autonòmics i municipals de 2019.

L'encarregada d'explicar la destitució d'Álvaro va ser la portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, que breument va assegurar que "de vegades es cobreixen etapes i se'n comencen de noves". Oltra també va defensar la tria de Quesada, a qui va qualificar "d'expert en temes mediambientals" i va afirmar que amb la seva designació "volem donar un nou impuls a les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i els incendis".

¿Quin és el motiu de la destitució d'Álvaro?

Sobre la destitució d'Álvaro hi ha dues versions, la del govern valencià, que situa en l'exsecretari autonòmic tota la responsabilitat per "no acceptar la jerarquia de la conselleria [en referència a la seva dolenta relació amb la seva cap, Elena Cebrián]" i la seva tendència a "a anar per lliure".

L'altra interpretació qualifica la destitució del dirigent ecologista d'una claudicació del govern valencià "davant les pressions empresarials". Així ho van expressar des de la direcció d'Equo a nivell estatal, i mitjançant un comunicat van acusar el Consell de no defensar "les polítiques valentes portades a terme per Julià Álvaro" i el seu "exemple d'honestedat, valentia i transparència".

Des de la formació ecologista responsabilitzen de la decisió la vicepresidenta Mónica Oltra a qui van acusar de "no estar demostrant una veritable voluntat de canvi polític". "Ha cedit a les pressions dels poderosos cessant a la figura més incòmoda per al sistema", van assegurar.

"No tenim cap dubte que la destitució de Julià Álvaro és una resposta a pressions per les polítiques dutes a terme, i és la culminació de mesos de travetes i obstacles a les polítiques ambientals", va declarar el coportaveu d'Equo i diputat al parlament espanyol de la formació, Juantxo López de Uralde.