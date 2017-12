Una dona morta i una de ferida greu en dos atacs masclistes comesos en 12 hores al País Valencià

Dues agressions masclistes greus –una de mortal– en dotze hores al País Valencià. Aquest és el balanç negre dels últims atacs de gènere a l'Estat.

La Guàrdia Civil investiga la mort d'una de les víctimes, que va rebre una pallissa a Guadassuar, a la Ribera Alta. Al seu company l'han detingut com a presumpte homicida, segons han indicat a l'agència Efe fonts de la investigació.

Les mateixes fonts han explicat que el succés es va produir dijous a la tarda. La víctima tenia 64 anys i tant ella com el detingut són de nacionalitat romanesa.

En rebre l'alerta i arribar al domicili de la víctima, la policia va trobar la dona ferida greument però encara estava conscient. La van traslladar a un hospital, on va morir, i per aquest motiu se li farà l'autòpsia, que ha de confirmar si la mort va ser conseqüència de la pallissa o bé si hi ha influït alguna malaltia prèvia, segons han precisat les fonts.

Aquesta matinada, cap a les tres, han detingut un home a Benicarló (Baix Maestrat) acusat d'haver agredit la seva exparella, que ha hagut de ser ingressada en un centre hospitalari, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

El succés s'ha produït al carrer del Riu de la localitat. Posteriorment, l'home ha intentat autolesionar-se, la policia local l'ha arrestat i després ha traspassat el cas a la Guàrdia Civil.