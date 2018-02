Detenen un home que va llançar la seva exparella des d'un tercer pis a Sagunt

Agents de la policia espanyola han detingut aquesta matinada un home que hores abans presumptament havia llançat la seva exparella des d'un tercer pis d'un edifici de Sagunt (Camp de Morvedre) en presència de la filla de tots dos, menor d'edat. La dona va ser atesa conscient i amb una ferida oberta al cap.

La detenció del presumpte autor dels fets, de 34 anys, s'ha produït durant la matinada a la localitat de Benifaraig (Horta). A l'arrestat se li imputen els delictes d'homicidi en grau de temptativa, violació de domicili, trencament de condemna i reclamació judicial. Aquesta persona tenia en vigor una ordre d'allunyament i comunicació, a més de la prohibició d'entrar a Sagunt.

Els fets van passar cap a les 21.00 h de dijous. Els agents, que feien tasques de prevenció, van ser alertats per la sala del 091 perquè es dirigissin a un carrer de Sagunt on una dona s'havia precipitat des de la finestra del seu domicili. Un cop allí, els policies van descobrir que, moments abans, quan la dona sortia de casa per passejar els gossos, suposadament havia sigut abordada per la seva exparella.

L'home va aconseguir accedir a l'habitatge mentre la dona fugia cap a la cuina, on l'ara detingut presumptament la va empènyer per la finestra, que estava oberta. La víctima va caure des del tercer pis damunt d'una uralita d'un pis de la primera planta que va esmorteir l'impacte.

El sospitós va fugir per l'escala mentre la seva filla el seguia, moment en el qual una veïna, en sentir un soroll fort, va sortir de casa i va trobar la menor, amb qui es va quedar. La neva li va explicar que el seu pare havia empès la seva mare per la finestra. La víctima va ser immobilitzada pels bombers perquè pogués ser atesa pels serveis sanitaris i traslladada a un centre hospitalari.

Gràcies a un dispositiu especial, en menys de cinc hores els agents de la comissaria de Sagunt van localitzar i arrestar el sospitós a Benifaraig.