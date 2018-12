Detingut un monitor per set casos de suposats abusos a nens de 6 a 8 anys a Alacant

Un monitor d'activitats extraescolars de 36 anys, veí de Sant Vicent del Raspeig (Alacantí), ha ingressat a la presó de manera provisional després de ser detingut en quatre ocasions en l'últim any per set suposats casos d'abusos sexuals a nens homes d'entre sis i vuit anys.

Segons la cap de la unitat de família i dona (UFAM) de la policia espanyola d'Alacant, Raquel Barajas, quatre dels presumptes abusos es van cometre fa nou anys en un centre escolar de l'entorn de la ciutat, però s'han conegut ara arran de la denúncia d'una de les víctimes, cosa que ha permès identificar tres casos més. La primera víctima en declarar ha explicat que ha acudit ara a la policia perquè, amb el pas dels anys, ha sigut "conscient" dels abusos a què va ser sotmesa.

L'arrest per aquests fets va tenir lloc dimarts, després d'altres tres detencions al llarg d'aquests anys per casos similars, un dels quals es refereix a un menor que tenia en acollida durant períodes de vacances. Ahir un jutjat de Sant Vicent del Raspeig va decretar el seu ingrés a presó de manera provisional.

A més de monitor extraescolar de dansa, música i teatre d'un col·legi de l'entorn de la ciutat d'Alacant, aquest home tenia la seva pròpia empresa per organitzar festes infantils i aniversaris, i tenia un tracte freqüent amb diverses associacions de veïns. Per aquest motiu, la policia manté la investigació oberta per si es reben més denúncies, que fins ara han resultat ser totes de nens.

L'ingrés a la presó l'ha dictat un jutjat de Sant Vicent del Raspeig per ser aquest municipi on es va efectuar la detenció, però aquest òrgan judicial s'ha d'inhibir, previsiblement, a un de la ciutat d'Alacant per ser l'òrgan al qual correspon la jurisdicció dels casos d'abusos investigats.