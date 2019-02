Detinguda una parella al País Valencià per haver maltractat durant anys el seu fill a causa de la seva condició sexual

La Policia Nacional ha detingut a València un home i una dona de 37 i 35 anys, respectivament, pares d'un menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar agreujat per conducta constitutiva de delicte d'odi, després que suposadament hagin pegat al noi i l'hagin insultat durant anys perquè no acceptaven la seva condició sexual.

La investigació va arrencar a mitjans de febrer, quan les forces de seguretat van sospitar que el menor podia estar sent objecte de maltractament per part dels seus pares a causa de la seva condició sexual. Pel que sembla, el jove hauria viscut amb els avis al seu país d'origen fins que es va traslladar a Espanya per viure amb els pares. En algun moment de la convivència els adults haurien detectar conductes del menor que van considerar "efeminades" i van començar a pegar-li i insultar-lo. Fins i tot li van dir que, si modificava el seu comportament, li deixarien més llibertat i el portarien a un metge per "curar" la seva orientació sexual.

Davant d'aquests fets, i una vegada s'ha pogut comprovar la seva versemblança, els adults van ser arrestats com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments habituals en l'àmbit familiar, agreujat per conducta constitutiva de delicte d'odi.

Els detinguts, tots dos amb antecedents, han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, amb una ordre d'allunyament del seu fill. Per la seva banda, el menor ha quedat sota la guarda i custòdia d'un familiar.