Dimiteix el president de la Diputació de València investigat per malversació

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, anunciarà avui la seva dimissió després de ser detingut i investigat per malversació i prevaricació en l'operació Alqueria, però es mantindrà al capdavant de l'Ajuntament d'Ontinyent (València).

Així ho han confirmat a Efe fonts pròximes a Rodríguez –suspès de militància al PSOE i també com a portaveu al PSPV–, que ho anunciarà en una roda de premsa prevista per a aquest migdia a la Diputació en què detallarà les raons de la seva decisió, que comporta la renúncia a l'acta de diputat provincial.

La decisió de Rodríguez arriba després que durant aquest cap de setmana hi hagi hagut diverses reunions amb el president de la Generalitat i del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en què també han assistit la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i la directora general d'Habitatge i secretària general del PSPV a Ontinyent, Rebeca Torró.

Segons les mateixes fonts, en aquestes trobades s'ha considerat que el més oportú era que Rodríguez deixés els seus càrrecs a la Diputació per poder centrar-se en la seva defensa i, a més, no perjudicar el partit amb un afer que d'aquí a les eleccions pot ser utilitzat per l'oposició.

Rodríguez té intenció de seguir a l'alcaldia d'Ontinyent perquè l'assumpte que investiga el jutjat d'instrucció número 9 de València en una causa declarada secreta "no té res a veure" amb el consistori, ja que fa referència a uns contractes d'alta direcció en l'empresa pública de la Diputació Divalterra.

Les mateixes fonts insisteixen que la investigació sobre Rodríguez fa referència en tot cas a una qüestió "merament administrativa" i demanen que s'aixequi el secret de sumari com més aviat millor per evitar "judicis paral·lels".