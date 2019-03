ERC, EH Bildu i el BNG presentaran demà a València la coalició per a les eleccions europees Ara Repúbliques

L'encara diputat al Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya Joan Tardà, el senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, i la cap de llista del BNG a les eleccions al Parlament Europeu, Ana Miranda, participaran aquest dissabte en la presentació a València de la coalició electoral Ara Repúbliques, amb la qual les tres formacions concorreran als comicis europeus del 26 de maig.

A l’acte, que tindrà lloc a Fira València a partir de les 19 h, també hi intervindran Guillem Agulló, pare del militant independentista assassinat per l'extrema dreta el 1993, com a principal representant de la federació valenciana en la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya; Diana Riba, número dos de la candidatura i companya de Raül Romeva, i Marc Casanova, candidat del Jovent Republicà.

Des d'Esquerra Republicana del País Valencià han defensat que l'objectiu de la candidatura Ara Repúbliques és lluitar al Parlament Europeu "contra tots els tipus de repressió que darrerament s’instal·len a Europa" i defensar "els drets de tots els pobles i de totes les persones, siguen nascudes a Europa o nouvingudes".