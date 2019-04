Esquerra República demana a la Junta Electoral Central que obligui a retirar els símbols de la Falange a València

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha presentat aquest migdia una queixa a la Junta Electoral Central (JEC) i a la Junta Electoral del País Valencià en què demana la retirada "immediata" dels símbols falangistes de la comandància de la Guàrdia Civil de València, entre altres indrets. Els encarregats de traslladar la petició han sigut el secretari d’organització d’ERPV, Francesc Sanxis, i l’advocat i candidat de la formació a les eleccions al Congrés de Diputats Jaume Ferrà.



Des del partit independentista han destacat que la queixa es basa en "la pròpia doctrina de la JEC, en concret en l’acord número 55/840, en què afirma que l'obligació dels poders públics és mantenir estrictament la neutralitat política durant els processos electorals i recorda que la llei encomana a l’administració electoral preservar el seu compliment".



Francesc Sanxis ha explicat que "no es pot entendre que al País Valencià hi haja tants edificis públics i religiosos que tinguen encara a la façana o al seu interior el jou i les fletxes d’un partit que concorre a les eleccions, com és Falange Española".

"Estem convençuts que la JEC i la Junta Electoral del País Valencià atendran la nostra queixa i demanaran la retirada dels símbols de la Falange", ha conclòs el secretari d’organització d’ERPV.