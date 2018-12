Eduardo Zaplana nega haver cobrat comissions i assegura que mai fugiria d'Espanya perquè seria "una indignitat"

L'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha negat en una carta enviada per la seva esposa haver cobrat comissions i ha afirmat que és "impossible" que pugui fugir d'Espanya perquè seria una "indignitat", ja que és "innocent".

En un comunicat remès a l'agència Efe per la seva dona, Rosa Barceló, l'expresident valencià afirma: "Soc innocent perquè no he sigut jutjat tal com reconeix el nostre ordenament jurídic, encara que no sigui lliure per estar sotmès a presó preventiva".

Zaplana declara tenir el "convenciment absolut" de no ser responsable dels fets dels quals se l'acusa: "Puc afirmar que mai vaig cobrar cap comissió per unes adjudicacions públiques i mai vaig distreure una pesseta o un euro de les administracions públiques a les quals vaig servir ".

Després d'assegurar que desconeix el contingut del sumari en estar declarat secret per la titular del jutjat d'instrucció número 8 de València, insisteix en la seva innocència "pel convenciment absolut de no ser responsable dels fets".

"No sé quina prova puc destruir després de set mesos de privació de llibertat"

Sobre la seva permanència a la presó per evitar la destrucció de proves i el risc de fuga, Zaplana replica: "No sé quina prova puc destruir després de set mesos de privació de llibertat, ni qui es pot plantejar seriosament que en les meves condicions pretengui fugir del meu país".

Afirma, a més, que la seva fugida és "impossible", no només per les seves "dependències mèdiques i arrelaments evidents", sinó perquè "sota cap concepte" permetria que la seva "concepció de l'honor personal" i el llegat que deixa fossin de tal "indignitat".

L'exdirigent del Partit Popular afirma que "sempre" ha "concebut i defensat una justícia i uns cossos policials equilibrats, neutrals i amb controls". "Que facin justícia sense necessitat de destruir les persones i el seu entorn", ha dit.

Zaplana, a la presó incondicional des del 24 de juny passat, recorda que la investigació que l'afecta va començar el 2015 i es pregunta quants anys fan falta per instruir un assumpte contra una persona. Afirma, a més, que quan s'aixequi el secret de sumari espera poder defensar-se i "explicar tot el que la instrucció necessiti que aclareixi".

Zaplana agraeix les peticions a favor de la seva posada en llibertat per qüestions humanitàries, atesa la malaltia que pateix i per la qual està ingressat a l'Hospital la Fe de València des de dimarts passat. Conclou la carta a la seva esposa agraint "a tothom que ha tingut la sensibilitat i els arguments" per demanar la seva llibertat.

En el comunicat remès a Efe, Rosa Barceló denuncia que ni a ella ni als seus fills se'ls permet veure Eduardo Zaplana més de 45 minuts a la setmana, un temps que ella ja va fer servir dijous passat quan van preparar aquest comunicat, cinc dies abans que es produís el seu ingrés a la Fe.