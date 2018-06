Eduardo Zaplana, traslladat a l'hospital amb problemes respiratoris

L'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha sigut traslladat avui a l'Hospital La Fe de València des de la presó de Picassent (l'Horta) amb problemes respiratoris derivats d'un mal funcionament del pulmó esquerre, segons han informat a Efe fonts pròximes a la seva família.

Tant Institucions Penitenciàries com l'hospital valencià han confirmat el trasllat de Zaplana, que pateix una greu malaltia des de fa tres anys, encara que no han detallat els motius de la mesura per raons de confidencialitat de la informació clínica.

L'excap del Consell és a la presó des del 24 de maig, després de ser detingut pel cas Erial, en el qual està sent investigat pels presumptes delictes de blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per delinquir i grup criminal.

El seu advocat, que ja va demanar sense èxit la seva llibertat per raons humanitàries, ha remès avui un nou escrit a la titular del jutjat d'instrucció número 8 de València per reclamar la seva posada en llibertat condicional o, si no, una mesura de presó atenuada. En l'escrit el lletrat apel·la al risc vital de l'expresident valencià davant la gravetat del seu estat de salut, ja que pateix un quadre profund d'immunosupressió i un risc més gran de contraure infeccions.

La jutge ja va rebutjar a principis del mes de juny la seva posada en llibertat d'acord amb el criteri de la fiscalia, que estima que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves.