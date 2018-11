Els habitatges turístics ja representen el 55% de l'oferta d'allotjament al País Valencià

Els pisos turístics representen el 55% de l'oferta d'allotjament al País Valencià. Així ho revela el primer 'Estudi sobre l'impacte de l'habitatge vacacional en l'urbanisme' (VUT), que ha donat a conèixer aquest dimecres la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (FEVITUR) durant la reunió de la Comissió de Lluita contra l'Intrusisme de l'Agència Valenciana de Turisme.

L'enquesta destaca que València és la ciutat que concentra el nombre més elevat d'habitatges d'ús turístic amb 5.554, dels quals un 80% estan correctament regulats, mentre que un 20% no compleixen la normativa. L'estudi també emfatitza que els 5.554 pisos d'ús turístic representen l'1,32% de tot el parc d'habitatges de la ciutat, que en total s'eleva fins els 419.930, un fet que, segons FEVITUR, "desmunta les crítiques contra les VUT, a les quals s'acusa d'haver provocat en els últims anys l'augment del preu de lloguer".

"Els habitatges vacacionals no provoquen l'augment del preu del lloguer"

Segons l'estudi encarregat a la consultora InAtlas, l'encariment del lloguer tindria el seu origen, "entre molts altres factors, en l'augment de la població amb un poder adquisitiu més elevat, la millora de l'economia i la reducció de l'atur, i no s'ha d'atribuir a l'oferta d'habitatge turístic de vacances". La directora de FEVITUR, Patricia Valenzuela, ha defensat que aquesta investigació del mercat immobiliari "aporta les dades i els arguments que demostren que no es pot culpabilitzar les estades turístiques vacacionals de la pujada de preus".

"Cal un turisme de qualitat i desestacionalitzat"

La reunió d'aquest dimecres també ha servit per presentar les dades de la campanya #BeLegalMyFriend, que pretén "lluitar contra l'intrusisme en l'oferta d'allotjament turístic que s'ha dut a terme en els últims mesos" al País Valencià. Així ho ha destacat Valenzuela, que ha defensat que "a tots ens interessa la regulació del sector per promoure un turisme de qualitat, que en permeti la desestacionalització i la deslocalització i que aposti per la conciliació entre veïns i turistes".

La iniciativa, que des de finals de juliol apareix en mitjans de comunicació i xarxes socials, segons els seus promotors ha aconseguit "audiències acumulades que ja superen el milió de persones, les 1.000 visites a la pàgina web i les 75.000 impressions i interaccions en xarxes socials".

La campanya s'ha donat a conèixer en diferents fòrums del sector tant en l'àmbit estatal com internacional, com l'assemblea que va reunir a l'octubre a Brussel·les a les Associacions Europees d'Habitatges Turístics (EHHA), la Fira Internacional de Turisme de Londres o el Congrés Nacional d'Habitatges Turístics celebrat a Màlaga. Per a la directora de FEVITUR, la regulació dels habitatges turístics "és la millor manera per posar fi a l'intrusisme del sector".