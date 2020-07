Emmanillen un home negre al metro de València per mal ús de la mascareta i haver oposat resistència

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha obert una investigació per aclarir l'incident que va tenir lloc dissabte a la tarda en un vagó del metro de València, quan dos vigilants de seguretat van retenir un home, a qui havien amonestat per no portar ben posada la mascareta.

El succés va ser gravat per diversos passatgers del comboi, i el vídeo ha sigut difós per les xarxes socials, on acumula més de 100.000 visualitzacions. A les imatges es veu com dos vigilants de seguretat, un home i una dona, i dos passatgers subjecten el ciutadà per la força mentre almenys una passatgera els recrimina la seva actitud i els demana que el deixin anar.

Després d'emmanillar-lo el vigilant demana a l'home que s'assegui als seients, però hi puja de peus i els recrimina la seva actitud, mentre diversos passatgers li sol·liciten que es tranquil·litzi. El ciutadà, nerviós, retreu al vigilant la seva actitud i li pregunta: "Per què em fas això, amic? Per què soc negre?", i crida "La teva puta mare!", mentre inicia un forcejament.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha informat que ha obert una investigació per aclarir què va passar i prendre les mesures que siguin necessàries quan recopili tota la informació sobre els fets, que van passar en un tren de la Línia 1 de Metrovalencia (Bétera - Vilanova de Castelló).

La companyia ha detallat que diumenge va sol·licitar l'enregistrament complet de les càmeres de seguretat per analitzar tota la seqüència amb la finalitat de determinar el detonant de l'incident. També ha demanat un informe a l'empresa de seguretat per prendre les mesures que siguin necessàries.

Per la seva banda, Alternativa Sindical, el sindicat que representa els vigilants privats del metro, ha emès un comunicat en el qual diu que l'home, d'origen africà, es va resistir als vigilants, que intentaven convèncer-lo de l'obligació de l'ús de les mascareta al tren, i "es van veure obligats a reduir-lo".

1.973 intervencions per exigir l'ús de la mascareta al metro

Fonts de FGV han informat que des que el ministeri de Sanitat va decretar l'obligatorietat de portar mascareta al transport públic, el 4 de maig, s'ha incrementat la presència de seguretat en estacions i vagons. En total s'han produït 1.973 intervencions relacionades amb el mal ús d'aquesta mesura preventiva davant el covid-19, i 64 van necessitar de la presència d'agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil.