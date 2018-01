El govern valencià assegura que la connexió Castelló-Madrid en AVE "no aporta cap progrés"

El director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, ha assegurat que l'anunci efectuat pel ministeri de Foment de la posada en marxa de la línia d'AVE entre Castelló i Madrid la propera setmana arriba "tard i malament després de molts incompliments i de perjudicar el servei de Rodalies".

El titular de Transport ha afegit que, per al corredor mediterrani, l'arribada de l'AVE Castelló-Madrid "no aporta cap progrés ja que el coll d'ampolla es troba en el tram Castelló-Tarragona on les obres no s'han iniciat". Una queixa que Domingo ha aprofitat per recordar "l'altre coll d'ampolla que és el tram entre Alacant i València que impedeix tenir serveis d'AVE entre les tres capitals valencianes".

"El culpable és el tercer fil"

Domingo ha responsabilitzat d'aquest situació la instal·lació del tercer fil que ha qualificat de "greu equivocació perquè, si s'hagués optat per la duplicació de les vies entre Castelló i València des del primer moment tots aquests problemes no s'haguessin produït". El titular de Transport ha criticat que el ministeri de Foment segueixi amb la intenció d'instal·lar un nou tercer fil a la segona via, "el que provocarà de nou un alt risc de patir incidents".

Carlos Domingo ha assegurat que aquesta línia ha estat "la mostra més evident de la manca d'interès i d'improvisació" del govern espanyol al País Valencià. El director general de Transport ha reclamat que és el moment que el ministeri de Foment comenci "a fer les coses bé i a mostrar un major compromís amb el nostre territori".

"Alta velocitat real"

Per la seva banda, l'Associació Valenciana d'Empresaris ha denunciat que els trens de passatgers que circularan pel futur tram Tarragona-Castelló del corredor mediterrani no podran assolir velocitats entre els 300 i els 350 quilòmetres per hora, tot i emprar una plataforma d'ample internacional.

Davant aquesta situació, els empresaris han anunciat que continuaran exigint la doble plataforma d'ample internacional i "l'alta velocitat real" per a tot el traçat del corredor mediterrani i animen els ciutadans a signar el manifest que han penjat al seu web amb aquest objectiu.

Des de l'Associació Valenciana d'Empresaris han explicat que aquesta limitació es produiria perquè la infraestructura actual no va ser projectada per a l'AVE, un fet que impedirà que el comboi assoleixi velocitats màximes per a passatgers, tot i que sí podrà fer-ho per a mercaderies. Els dirigents econòmics responsabilitzen d'aquestes "deficiències" a l'absència dels radis de via adequats, al fet que la plataforma no estigui electrificada amb la potència necessària, a la distància entre els eixos de la via, que no seria l'adequada, i a les distàncies amb la catenària que requereixen els trens que circulen a màxima velocitat. A més, els empresaris valencians troben a faltar els sistemes de seguretat ERTMS, tot i que reconeixen que aquests sí està previst que s'instal·lin posteriorment.

"Intenten desprestigiar la infraestructura per una qüestió partidista"

Les paraules de Carlos Domingo han estat criticades per la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, que ha assegurat que "sembla que a l'esquerra, i especialment a Compromís, li molesta l'arribada de l'AVE a Castelló".



"Tirar per terra un projecte que és una bona notícia demostra que els cou que el govern d'Espanya faci actuacions concretes mentre el Consell està paralitzat. Intenten desprestigiar una infraestructura important per a la Comunitat Valenciana per una qüestió merament partidista", ha afegit Bonig.



La presidenta del PP valencià ha defensat que l'executiu de Mariano Rajoy està compromès amb el País Valencià i ha destacat que recentment el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar "un complet paquet de mesures i inversions entre el qual destaca el pla de rodalies".



"Entre la passada legislatura i els actuals pressupostos, el govern del PP ha licitat més de 559 milions d'euros a través d'obres i infraestructures útils per a Castelló. Inversions davant del maltractament i oblit que els castellonencs van patir amb el PSOE", ha defensat Bonig.