Entra en vigor la llei valenciana que preveu crear un mapa de fosses i un cens de víctimes del franquisme

La llei de la Memòria Democràtica i per la Convivència aprovada ara fa unes setmanes per les Corts Valencianes va entrar aquest dimecres en vigor. La norma permetrà elaborar un cens de víctimes de la Guerra Civil i la posterior repressió franquista, així com la recuperació de les restes existents en les més de 299 fosses localitzades fins al moment al País Valencià.

La llei també preveu la creació de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, que tindrà la seu a la ciutat d'Alacant. Aquest organisme autònom serà l'encarregat de realitzar les tasques d'estudi, investigació i impuls de les mesures establertes a la llei i s'integrarà al Consell Valencià de la Memòria Democràtica com a òrgan col·legiat consultiu i de participació del moviment memorialista del País Valencià. La posada en marxa d'aquesta entitat s'iniciarà un cop les Corts Valencianes aprovin el pressupost de la Generalitat per al 2018, que ha de recollir les partides econòmiques necessàries per ubicar les dependències del centre i dotar els serveis del personal necessari per al seu funcionament.

Mapes de fosses

El mapa de les 184 fosses localitzades a la província de València es va completar l'any 2011 i es va enviar al ministeri de Justícia. La conselleria ha lamentat que en l'actualitat no es pugui consultar aquest material i ha informat que iniciarà converses amb el ministeri que dirigeix Rafael Catalá per tal que aquesta documentació sigui accessible per a la ciutadania.



A la província de Castelló, el projecte del mapa de fosses de la Guerra Civil i del Franquisme el realitza un equip coordinat per dues associacions memorialístiques, el Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i el Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de València, en el qual participen experts de l'Associació Científica ArqueoAntro. La seva feina ha permès catalogar 86 enterraments i localitzar-ne 66 més, pendents encara de catalogació.



Pel que fa a la demarcació d'Alacant, els tècnics de la conselleria han de verificar el mapa georeferenciat de fosses elaborat pels arqueòlegs de l'Associació Científica ArqueoAntro, que ha localitzat fins a 90 enterraments susceptibles de contenir restes de víctimes no identificades. Un cop tancats aquests tres plans, la conselleria cedirà aquesta informació a l'Institut Cartogràfic Valencià, que estudiarà la incorporació d'aquestes dades de localització a la seva cartografia oficial.