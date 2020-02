Escola Valenciana guardona el projecte Com Sona l'ESO, la lingüista Maria Conca i el Misteri d'Elx

La ciutat d’Elx (Baix Vinalopó) va acollir aquest cap de setmana la celebració de la 17a Nit d’Escola Valenciana que va premiar el projecte educatiu Com sona l’ESO, l’escriptora i professora de la Universitat de València, Maria Conca, i la representació del Misteri d’Elx, declarada patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la Unesco. L'entitat va aprofitar la gala per reclamar l'aprovació del requisit lingüístic a l'administració i l'increment de l'ensenyament del català al sud del País Valencià.

Des de la Federació d'Associacions per la Llengua van destacar l'aportació a la difusió del català del projecte Com Sona l'ESO, que inclou una trobada anual i un concert en què participen més de 1.500 alumnes del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. També va reconèixer l'aportació de les publicacions sobre refranys, proverbis i dites populars de la lingüista Maria Conca i el llegat cultural que suposa el Misteri d’Elx, festivitat religiosa que, representada íntegrament en valencià, recrea la mort, assumpció i coronació de la Mare de Déu.

En paraules del president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, els guardons de l'entitat “donen l’oportunitat de conèixer la tasca que dia rere dia fan persones i entitats per afavorir la salut de la nostra llengua”. "Aquestes persones són peces clau per a la nostra arquitectura humana, són elements essencials per a la construcció del nostre país”, va emfatitzar.

La gala també va incloure un emotiu record a les escriptores Carme Miquel i Isabel Clara-Simó, així com al sociolingüista Rafael Ninyoles i al contacontes Llorenç Giménez, tots quatre morts durant l'últim any.

Exigència del requisit lingüístic

Badenes va aprofitar la seva intervenció per defensar la necessitat d'incrementar l'ensenyament del català al sud de País Valencià i d'implantar el requisit lingüístic a l'administració. "Volem que abans que acabe 2020 els professionals i les professionals de les administracions públiques posseïsquen la capacitació d’exercir les seues competències, per igual, en les dues llengües cooficials. Les nostres administracions no poden ser l'origen de discriminacions ni d'exclusions, ni, encara menys, castigar el desig de viure en valencià, que és un dret legítim", va emfatitzar el president d'Escola Valenciana.

Natxo Badenes va tancar el seu parlament defensant: "Davant els atacs a la convivència, hui a Elx reivindiquem la necessitat de construir ponts de convivència entre les comunitats lingüístiques que ostenten la condició de cooficials, a través de la interactuació i el coneixement mutu”.