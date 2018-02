Escola Valenciana crida a defensar l'educació pública de "les acusacions d'adoctrinament de PP, Cs i Vox"

'L'educació ens dignifica. Sí al valencià' és el lema de la concentració que Escola Valenciana ha convocat per al dissabte 17 de febrer a les 17.00 h a la plaça de la Mare de Déu de València per reclamar "l'aposta pel plurilingüisme, amb el valencià com a llengua vehicular", i per mostrar el seu suport a les persones i professionals "víctimes d'agressions i assetjament per part d'un sector de la societat que rebutja un model d'ensenyament basat en la convivència".

El president de Col·lectius de Castelló per la Llengua - Escola Valenciana, Natxo Badenes, ha condemnat les "acusacions infundades i els atacs de formacions com el Partit Popular, Ciutadans o Vox contra la professionalitat dels docents, que tracten de censurar i perseguir el model de qualitat de la nostra escola".

Badenes s'ha referit a les crítiques per un suposat adoctrinament efectuades per aquests partits acompanyades de la difusió de la imatge d'un mapa lingüístic dels territoris de parla catalana. Escola Valenciana ha alertat que aquesta "intoxicació incita a l'odi": "No podem permetre que l'educació s'utilitzi com a arma política. Les víctimes principals d'aquesta situació són les nostres filles i els nostres fills. De vegades, l'excusa és un audiovisual; de vegades, un llibre; de vegades, un mapa... Tampoc no podem permetre que es tracti de posar en qüestió l'equip docent que amb esforç, estima i il·lusió dignifica l'escola pública, de qualitat i en valencià. De nou, hem d'omplir els carrers per dir ben alt: 'L'educació ens dignifica. Sí al valencià'", ha reclamat Badenes.

Per la seva part, el portaveu de Cívica – Escola Valenciana, Ismael Vicedo, ha assegurat a Alacant que "els detractors d'aquest model disparen cap a l'educació que germina amb el debat del pensament lliure, contra l'educació inclusiva". En aquesta línia ha afegit: "Volen destrossar la coeducació que tant trobem a faltar al nostre entorn. En definitiva, desitgen dinamitar el consens nascut del teixit social que envolta les comunitats educatives i que han escollit democràticament el model d'ensenyament plurilingüe en què el valencià hi és la llengua vehicular, amb distints nivells d'aplicació".

Durant la seva intervenció, el portaveu d'Escola Valenciana a Alacant ha remarcat la importància de la diversitat territorial del País Valencià: "El patrimoni cultural i lingüístic que compartim ha d'estar present a les aules per constituir el model d'ensenyament plurilingüe i multicultural. Ha de ser un model obert a una convivència entre comunitats lingüístiques que accepti la nostra diversitat i elimini fronteres interiors, basada en la construcció social de la igualtat lingüística".

El president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha explicat que des de l'entitat volen reivindicar el dret dels alumnes "a formar-se com a persones amb esperit crític" i ha remarcat que la concentració pretén posar en valor "la dignitat de les famílies i el teixit viu de les comunitats educatives que confien en l'equip docent", així com "la dignitat d'una societat que aspira a ser més lliure, més autocrítica i més habitable".