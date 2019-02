Podem i Esquerra Unida oficialitzen l'acord preelectoral al País Valencià a l'espera que el validin les bases

El secretari general de la formació lila, Antonio Estañ, i la coordinadora general d'Esquerra Unida (EU), Rosa Pérez Garijo, van signar ahir el preacord de confluència per a les eleccions autonòmiques previstes per al 26 de maig. Tot i així, encara queda per superar l'últim i difícil obstacle: han de validar l'acord els militants i simpatitzants d'Esquerra Unida (EU) –entre el 20 i el 24 de febrer– i els de Podem –en una data encara per concretar.

L'acte es va celebrar, malgrat que la validació de l'acord per les bases d'EU no sembla garantida, tal com es va demostrar en el consell polític de la formació, que va aprovar el pacte amb Podem amb 54 vots a favor, 22 vots en contra i dues abstencions. Aquest resultat evidencia que per a molts membres d'Esquerra Unida disposar del segon i sisè lloc de la candidatura en la circumscripció de València, del quart i setè a la de Castelló i del tercer i setè a la d'Alacant és poc. No comparteixen la relació del 70% dels representants per a Podem i el 30% per a EU acordada per traslladar la diferència de vots aconseguida en els comicis anteriors.

Per aconseguir el suport dels militants i simpatitzants d'EU, ahir Rosa Pérez va tornar a defensar un pacte que afirma que "respecta la visibilitat i els objectius de les dues organitzacions". En la mateixa línia, Antonio Estañ va considerar que l'acord és "la base per construir un projecte d'esquerres al País Valencià".

Pel que fa a l'àmbit municipal, els líders de les dues formacions van explicar que les dues direccions han traslladat als seus col·lectius "la voluntat d'arribar a acords", però "sense imposicions" i respectant "l'autonomia" municipal.