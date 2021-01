València i Castelló de la Plana també suspenen les Falles i la Magdalena del 2021

La pandèmia de coronavirus tornarà a deixar al març València sense les Falles i Castelló de la Plana sense la Magdalena. Així ho han anunciat els alcaldes de les dues ciutats, en una mesura que semblava inevitable però que, sobretot en el cas de València, el seu alcalde Joan Ribó ha ajornat tot el possible malgrat les reiterades negatives de la Generalitat. "Caldrà esperar a una situació més convenient", ha admès finalment Ribó. Una conclusió compartida per l'alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, que ha defensat que, "per prudència", cal suspendre qualsevol celebració i tornar a avaluar la situació en els pròxims mesos.

Suspenem el calendari festiu de #Castelló fins a maig per prudència, per responsabilitat. No tindrem les nostres festes de la #Magdalena este març. Reavaluarem la situació més endavant. Ara hem de doblegar la corba. Gràcies al món de la festa per la comprensió i la col·laboració. — Amparo Marco Gual (@AmparoMarcoGual) January 14, 2021

El 2020 València va trencar 81 anys ininterromputs de celebració de les Falles. De fet, el 2021 serà la setena vegada en la història recent de la ciutat, segons recull l'agència Efe, en què els carrers de València no seran ocupats per centenars de monuments amb l'objectiu de, primer, distreure els visitants i, poc dies després, ser devorats pel foc. A més dels anys de la Guerra Civil, els altres moments que han deixat la ciutat sense les seves festes patronals van ser una taxa que els veïns es van negar a pagar per considerar-la abusiva el 1886 i la declaració de l'estat de guerra feta pel governador civil de València el 1896 arran del conflicte d'Espanya i els Estats Units per Cuba.

Els monuments que el 2020 es van guardar als tallers o a les instal·lacions de Fira València i La Marina es mantenen a l'espera de poder cremar-se en el futur. Potser també ho hauran de fer les Fogueres d’Alacant que cada any tenen lloc al juny i que molt probablement tampoc es podran celebrar. En aquest cas, però, encara no hi ha comunicació oficial.