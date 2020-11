El presumpte assassí de Fernando Lumbreras, l'històric activista LGTBI valencià, reconeix el crim

El presumpte assassí del referent valencià del moviment LGTBI Fernando Lumbreras, de 60 anys, trobat mort a la seva casa a València el 3 de desembre del 2018, ha reconegut ser l’autor del crim en la primera jornada del judici, celebrada aquest matí. Així ho ha explicat l'advocat de l'acusació, Santiago Monzón, al periòdic El Mundo.

A preguntes de la fiscal, Socorro Zaragozá, l'acusat, Shalva Esiava, un jove de 26 anys, ha admès els fets però ha adduït que estava sota els efectes de "substàncies il·legals". "No vaig saber portar la situació, no vaig saber parar", ha afegit. El tràgic succés hauria tingut lloc després que l'autor confés quedés amb la víctima i, després d'una discussió, el colpegés, l'apunyalés i l'asfixiés fins a matar-lo.

El testimoni del principal acusat concorda amb les hipòtesis policials, que des d’un inici van assenyalar que no es tractava d’un crim d’odi i que l’agressor era un conegut de la víctima. Alguns dels elements que van reforçar aquesta línia d’investigació van ser que la porta del domicili no estava forçada i que l’activista oferia sovint casa seva per acollir persones que li sol·licitaven ajuda, algunes de molt pròximes i d’altres no tant.



A diferència del presumpte assassí, qui ha negat qualsevol participació directa en la mort de Lumbreras ha estat Víctor Joaquín Lacasta, un jove de 27 anys que ha afirmat que va conèixer els fets a posteriori. Amb tot, el presumpte còmplice ha reconegut que sabia que l’acusat havia quedat amb la víctima, que va acompanyar Esiava fins al domicili de l’activista LGTBI i que el va ajudar a desfer-se dels objectes robats: un mòbil, una motxilla i una bicicleta elèctrica.

La Fiscalia ha demanat 22 anys de presó per a Esiava per assassinat i cinc més per robatori. Per a Lacasta, ha sol·licitat set anys per haver ajudat l'autor confés en el robatori i per haver encobert el crim.