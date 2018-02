Escola Valenciana defensa l'educació pública dels atacs "de partits polítics que no s'estimen la llengua"

Escola Valenciana, l'entitat que agrupa les organitzacions que defensen l'ensenyament en valencià, va omplir ahir la plaça de la Mare de Déu de València sota el lema 'L'escola ens dignifica. Sí al valencià' per denunciar els atacs que, segons l'associació, estan rebent els docents i el sistema educatiu.

Amb aquesta iniciativa l'entitat ha volgut respondre "als intents de desacreditació de la professionalitat dels docents per part d’alguns partits polítics, que no s’estimen gens la llengua ni el model d’ensenyament que forma una ciutadania participativa, crítica i igualitària".

El president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, i la presidenta de la Coordinadora d'Alumnes, Professorat, Pares i Mares per l'ensenyament Públic en Valencià, Laura Font, van ser els encarregats de llegir el manifest per denunciar que les comunitats educatives "han sigut objecte de difamacions injustes i infundades per part de partits polítics i entitats que no fan servir raonaments pedagògics ni científics". "Únicament pretenen fer trontollar el prestigi social i la llarga trajectòria d'èxit d'unes comunitats educatives que ajuden a construir el futur de generacions de xiquets i xiquetes", van assegurar Moreno i Font.

Reunió amb Ximo Puig

El president d'Escola Valenciana va aprofitar la concentració d'ahir per demanar una entrevista amb el cap del Consell, Ximo Puig, per analitzar la introducció del requisit lingüístic en la futura llei de la funció pública que es debatrà aquesta primavera. Moreno va defensar que "tots els funcionaris que treballen en una comunitat autònoma que té dues llengües oficials tenen l'obligació prèvia a l'oposició de dominar les dues llengües".