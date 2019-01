La Filmoteca Valenciana custodia el cine porno d'Alfons XIII

La Filmoteca Valenciana custodia als seus arxius tres pel·lícules pornogràfiques encarregades per Alfons XIII al principi del segle XX, les úniques que de moment es conserven de l'àmplia col·lecció eròtica del monarca espanyol.

Les cintes, titulades 'El confessor', 'El ministre' i 'Consultori de senyores', van ser dipositades a la Filmoteca per un particular al principi dels anys 90 i, després de restaurar-les i digitalitzar-les, es van incorporar a l'arxiu audiovisual de la institució. Així ho ha explicat aquest dimecres a l'agència Efe la cap de recuperació de la Filmoteca Valenciana, Inmaculada Trull, que ha indicat que les pel·lícules, rodades al principi dels anys 20 per Ricardo Banys, no són propietat de la institució, que únicament les custodia.

Trobades en un convent

Segons ha explicat a la Cadena SER el que va ser director de la Filmoteca i productor, José Luis Rado, les cintes les va trobar ell mateix en un convent valencià. Es tracta de tres pel·lícules mudes i en blanc i negre, amb un contingut pornogràfic molt explícit, encarregades per Alfons XIII als germans Ricardo i Ramón Banys a través de la intermediació del comte de Romanones.

La cap de recuperació ha indicat que la catalogació de les cintes s'ha dut a terme basant-se en la historiografia i els manuals de cinema que hi havia a l'època, perquè les pel·lícules no compten amb títols de crèdit i ni tan sols hi apareix el títol.

Per la seva banda, la responsable del centre de documentació de la Filmoteca, Raquel Zapater, ha explicat a Efe que després de la mort d'Alfons XIII es va ordenar la destrucció de la seva col·lecció eròtica personal, però els germans Banys van guardar-ne còpies.

A disposició del públic

De fet, Trull ha indicat que el que es conserva a la institució valenciana és una de les còpies, i ha explicat que tothom pot visionar-les al centre de documentació de la Filmoteca, situat al barri de Benimaclet, però no es poden prestar.

Únicament podrien sortir en cas que ho sol·licités un festival o un museu, i després de demanar-ne permís al propietari, ha precisat Trull, que ha indicat que les còpies en DVD només estan disponibles per a treballs d'estudi i investigació.

Zapater ha destacat que hi ha la teoria que aquestes pel·lícules van ser rodades en prostíbuls valencians, alguns dels quals tenien força fama en aquells moments, i ha assenyalat que les protagonistes dels films són prostitutes.