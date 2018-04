La Fira del Llibre de València es reivindica com a antídot contra "els atacs continuats a la llibertat d'expressió"

Els organitzadors de la 53a Fira del Llibre de València han destacat que la cita d'enguany, que se celebrarà del 26 d'abril al 6 de maig als Jardins de Vivers, serà "la més gran de la història", tant pel que fa al nombre d'expositors i casetes com, sobretot, pel que fa a la xifra d'activitats. En total, la cita acollirà 73 expositors, 13 més que en l'edició del 2017. Aquest augment es tradueix en un creixement d'un 21,6%.

El president del Gremi de Llibrers, Nacho Larraz, ha destacat la importància d'aquest "edició de rècord", i l'ha contraposat amb "una època d'atacs continuats a la llibertat d'expressió". "Els organitzadors de la fira ens reivindiquem com a agents de dinamització cultural i destaquem el poder de la lectura en la formació d'una ciutadania culta, lliure i amb esperit crític", diuen.

"No es tracta sols de vendre llibres, es tracta sobretot d'acostar els llibres a la ciutadania i de fomentar l'hàbit lector", ha afirmat Larraz, que ha subratllat que la 53a edició acollirà 700 signatures de llibres, 100 més que l'edició anterior, així com entrevistes a autors, taules redones, recitals, tallers i activitats infantils.

Un 3% més de pressupost

Per fer possible aquesta programació, el pressupost de la fira s'eleva enguany fins als 360.000 euros, un 3% més que el 2017. Aquests fons seran aportats pel Gremi de Llibrers de València amb 200.000 euros, la Fundació Fira del Llibre de València amb 40.000, la Fundació FULL (formada per editors, llibrers, il·lustradors i bibliotecaris) amb 35.000, la direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana amb 35.000 i les llibreries, editorials i entitats que organitzen activitats amb 50.000.

La fira més rendible

L'organització aspira que aquesta inversió li permeti consolidar les xifres registrades el 2017, quan es van aconseguir unes vendes de quasi un milió d'euros i més de 500.000 visitants. Des de la Fira del Llibre de València han destacat que la cita és "la segona més important de l'Estat, tant en volum d'expositors com de visitants i la més rendible pel que fa a volum de vendes per expositor i dia".