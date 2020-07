La Fiscalia demana que la policia analitzi les subvencions a un germà de Ximo Puig

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a la brigada de la policia judicial, del CNP, que estudiï i analitzi les despeses incloses per l'empresari Francesc Xavier Puig, germà del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i els seus socis, els empresaris Juan Enrique Adell Bover i Enrique Juan Adell Bover, en les subvencions atorgades pels governs valencià i català per "determinar-ne la realitat". A més, el ministeri fiscal ha ampliat la investigació a les subvencions concedides pel govern d'Aragó.

Així consta en la diligència, a la qual ha tingut accés l'agència Europa Press, i que ha remès el ministeri públic al jutjat d'instrucció número 4 de València, l'encarregat d'investigar un presumpte frau en l'ús d'ajudes per al foment del valencià. El procés es va iniciar arran d'una querella del Partit Popular.

La Fiscalia també ha demanat al jutjat que l'autoritzi a consultar totes les dades que guarden relació amb els fets investigats en qualsevol dels registres públics. Es refereix als expedients administratius de les subvencions concedides per la Generalitat Valenciana a Mas Mut S.L. i Comunicacions dels Ports, totes dues administrades per Francesc Xavier Puig, entre els anys 2015 i 2018, inclosos els plans de control i les mostres del material publicat per aquestes societats. Així mateix, el ministeri públic al·ludeix a les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya a les mateixes companyies i en el mateix període de temps, així com a les del 2019 a les dues empreses i al Canal Maestrat S.L., propietat dels germans Adell Bover.

En la mateixa línia, la fiscal també reclama informació de les subvencions concedides pel Govern d'Aragó –que no pertanyen a la causa– a Mas Mut S.L., i exposa que, atès que se'n desconeix la finalitat i si podrien estar relacionades amb les investigades en aquesta causa, s'han d'analitzar. Una vegada obtinguda la documentació, la Fiscalia demana que es remeti a la brigada de la policia judicial per comprovar si les despeses declarades coincideixen o no amb les incloses en els expedients analitzats en aquest procediment.