Tanquen un acord amb els acusats per l'accident del metro de València que reconeixen la seva responsabilitat

La Fiscalia Provincial de València i les acusacions particulars han tancat un acord amb els vuit processats per l'accident de metro de València del 3 de juliol del 2006, en el qual van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides. Així ho han confirmat a l'ARA la portaveu de l'associació de familiars de les víctimes, Rosa Garrote, que ha destacat que es tracta "d'un triomf de tots aquells que han defensat que la responsabilitat no es podia quedar només en el conductor del comboi".

El pacte, desvetllat avui pel diari 'Las Provincias', i tancat ahir dijous a la nit, contempla la retirada l'acusació per a quatre dels acusats i penes de 22 mesos de presó per a la resta. A més, es produeix a només tres dies de l'inici del judici, previst per dilluns. De fet, i com a conseqüència de l'acord, la vista oral previsiblement no tindrà lloc i es reduirà a la comunicació dels pactes aconseguits entre les parts i el ministeri públic.

Dels vuits directius acusats, els que assumiran les penes de presó de 22 mesos de presó, tot i que no està previst el seu ingrés en un centre penitenciari, seran l'exdirector d'operacions, Manuel Sansano; l' exdirector de l'auditoria per a la seguretat i la circulació, Juan José Gimeno; l'ex director adjunt d'explotació, Vicente Contreras; i l'exdirector tècnic, Francisco García.

Per contra, es retiraran les acusacions a l' exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia; l'excap de tallers de les instal·lacions de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; l'excap de la línia 1, Sebastián Argente; i l'exresponsable d'estudis i projectes, Francisco Orts.

Per als vuit acusats, la Fiscalia Provincial de València demanava una pena de tres anys i set mesos de presó per omissió o cooperació necessària, de les 43 morts i les lesions de 37 ferits. Així, els atribueix 43 delictes d'homicidi per imprudència greu professional, 37 delictes de lesions per imprudència greu professional i un delicte contra els drets dels treballadors, en la modalitat de seguretat a la feina. Més elevada era la petició de l'Associació de Víctimes de l'Accident de Metro del 3 de Juliol del 2006, que demanava una condemna de quatre anys de presó –cinc mesos més que la fiscalia– per als vuit acusats.