La fiscalia demana sis anys de presó per a l'exvicealcalde de València per blanqueig i suborn

La fiscalia ha sol·licitat sis anys de presó per suborn i blanqueig de capitals per a l'exvicealcalde de València Alfonso Grau, acusat d'haver acceptat d'un empresari contractista de l'Ajuntament dos rellotges d'or, que va canviar per d'altres per amagar-ne l'origen il·lícit.

El ministeri públic ha demanat també una multa de 75.000 euros per a Grau i la recuperació dels dos rellotges, mentre que per a l'empresari Urbano Catalán ha reclamat un any de presó per un delicte continuat de suborn.

Segons consta en la qualificació de la fiscalia provincial, l'empresari era conseller de diverses mercantils, entre les quals Transvía SL i Viatges Transvía Tours SL, que entre el 2006 i el 2015 van signar un total de 16 contractes amb l'Ajuntament de València.

La fiscalia considera que el 29 de desembre del 2010 Catalán va regalar a Grau un rellotge Breguet Classique valorat en 13.520 euros, "en atenció al càrrec" de tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de València i per raó de les relacions comercials existents entre el consistori i les empreses de les quals Catalán era apoderat.

No obstant això, Grau, "amb la intenció d'ocultar l'origen il·lícit" d'aquest rellotge, va acudir el dia següent a la joieria, el va tornar i en va comprar un altre, un Lange d'Or d'home, per un import de 25.680 euros, que va pagar amb la devolució del Breguet i 12.160 euros en metàl·lic.