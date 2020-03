Ford pretén acomiadar 400 treballadors de la seva planta valenciana

La direcció de Ford ha informat de la seva intenció d'acomiadar 400 dels 7.300 treballadors de la planta valenciana d'Almussafes (Ribera Baixa) per afrontar la davallada en la demanda de vehicles, una situació que, segons els sindicats, la companyia nord-americana afirma que no és conjuntural i que es mantindrà en el temps. Segons l'empresa, aquesta circumstància li genera un excedent de personal que ha de reduir.

Els sindicats han explicat que la firma automobilística ha desvinculat la decisió de l'expansió del coronavirus i l'ha relacionat amb la important reconversió que està vivint el sector. Amb els 400 comiats, que ara la companyia haurà de negociar amb el comitè d'empresa per determinar a quins empleats afecten, Ford pretén reduir la seva producció valenciana diària en 100 vehicles, fins als 1.640.

La companyia dels EUA va tancar el tercer trimestre del 2019 amb un benefici net atribuït de 381 milions d'euros, la qual cosa representa una caiguda del 57,1% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Entre els mesos de gener i setembre va comercialitzar 4,03 milions d'unitats, davant dels 4,5 milions dels nou primers mesos del 2018, cosa que suposa un descens de l'11%.

La decisió d'acomiadar 400 treballadors arriba dos mesos després de la finalització de l'expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de cinc dies que va afectar 5.700 dels 7.300 empleats de la planta valenciana i que es va dur a terme al novembre i desembre. L'ERTO va permetre a la companyia estalviar-se el 20% del salari brut dels treballadors afectats durant aquest període.

Més recent va ser l'anunci del 16 de gener passat, quan el president de Ford Europa, Stuart Rowley, va fer pública la inversió de 42 milions a la planta d'Almussafes per potenciar la fabricació de vehicles híbrids i elèctrics. Aquestes xifres no van convèncer els sindicats, que ja aleshores van destacar que es tractava d'una despesa insuficient per garantir l'ocupació de tota la plantilla.

Igual que al País Valencià, els representants dels treballadors de Nissan a Barcelona estan en plena escalada de mobilitzacions per les intencions de la companyia, que recentment ha anunciat reduccions de producció en una fàbrica ja infrautilitzada.