Francisco Camps nega al jutge qualsevol implicació amb els contractes de la Gürtel

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha negat avui al jutge que fos ell qui va ordenar contractar la Gürtel i que les adjudicacions a la trama corrupta es produïssin a canvi de treballs al partit que després abonaven empresaris que també rebien contractes de l'administració valenciana. Així ho ha defensat aquest matí l'excap del Consell en la causa que investiga si va ser ell qui va ordenar contractar Orange Market per a l'edició de Fitur de l'any 2009.

Durant la declaració, l'expresident ha assegurat que ell mai havia adjudicat cap contracte, i que no sabia què era Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel. També ha negat que fos amic del cap de la trama Álvaro Pérez, 'el Bigotes', i ha defensat que va assistir al seu casament perquè així l'hi va demanar l'exsecretari dels populars valencians Ricardo Costa.

"Que aquest malson s'acabi"

Encara que estava citat a les 10.30 h a l'Audiència Nacional, la compareixença de Camps davant el titular del jutjat d'instrucció número 5, José de la Mata, s'ha endarrerit fins a les 13.00. L'excap del Consell ha arribat al tribunal acompanyat del seu advocat i, tot i que se l'ha vist somrient, també ha manifestat que esperava que "algun dia aquest malson s'acabi". "Paciència i tranquil·litat, no es pot demanar res més en aquesta vida", ha assegurat estenent els braços en un gest de resignació.

Jordán també hi implica Esteban González Pons

Abans de Camps ha declarat al jutge una altra de les investigades en la causa, la que va ser administradora de diverses empreses del grup Correa, Isabel Jordán, que ha defensat que amb prou feines coneixia l'activitat d'Orange Market perquè no treballava a València. Amb tot, Jordán sí que ha explicat que el responsable de la filial valenciana, el Bigotes, li assegurava que totes les adjudicacions que aconseguien eren ordenades per Francisco Camps.

Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, Jordán també ha manifestat que els contractes encarregats a Orange Market per la Generalitat Valenciana el 2004 van ser adjudicats per Esteban González Pons, aleshores conseller de Relacions Institucionals i Comunicació, i ara portaveu del PP al Parlament Europeu, però sempre per ordre de Camps.