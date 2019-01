Francisco Camps declararà com a imputat el dia 30 pels contractes de la Generalitat Valenciana amb la trama Gürtel

El jutge del cas Gürtel, José de la Mata, ha citat el 30 de gener l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps perquè declari com a imputat en el cas que investiga les contractacions de l'administració valenciana a les societats de Francisco Correa, en concret per una adjudicació pública que el magistrat creu que podria haver estat un pagament encobert per feines de la xarxa corrupta al Partit Popular.

Abans, el dia 28, De la Mata prendrà declaració com a testimoni a l'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa, que va ser qui va apuntar a Camps com a responsable del finançament irregular dels conservadors valencians en el judici a la branca valenciana de Gürtel.