Francisco Camps acusa l'esquerra valenciana de tenir com a líder el Bigotes

Les compareixences de Francisco Camps mai deceben. Com a mínim en termes d'espectacle. Un altre debat és si serveixen per aclarir els punts foscos que envolten la seva gestió. Un objectiu que un hàbil orador com l'excap del Consell ja s'encarrega de malbaratar. Així s'ha constatat una vegada més aquest matí quan l'expresident del govern valencià ha aprofitat la seva compareixença a les Corts Valencianes per criticar que persones que havien estat "injuriades" siguin ara "herois de l'esquerra", i pronosticar que així com el 2011 les formacions progressistes del País Valencià "no van guanyar les eleccions amb el sastre José Tomás" com a emblema –que va acusar Camps d'acceptar uns vestits pagats per la Gürtel–, el 2019 tampoc ho faran amb Álvaro Pérez, 'el Bigotes', com a "líder de l'esquerra valenciana".

En realitat, Camps estava citat a declarar en la comissió de les Corts que investiga els contractes de la Generalitat amb la trama investigada en l'operació Taula, acusada de rebre adjudicacions a canvi de finançar els conservadors, però com és habitual l'excap del Consell ha desviat l'atenció i ha aprofitat la seva intervenció per criticar les formacions progressistes. Durant la seva intervenció ha qualificat la legislatura de "fracassada" i ha qualificat el govern encapçalat per Ximo Puig i Mónica Oltra d'executiu "catalanista i comunista".

Pel que a les respostes sobre els contractes amb la trama del cas Taula, Camps ha defensat que "mai" es va preocupar de com funcionaven les adjudicacions de l'administració autonòmica i que tampoc va contractar gerents ni responsables d'entitats, i que l'única cosa que triava era els consellers del seu govern. Un argument que ha reiterat una vegada i una altra fins a esgotar les preguntes dels diputats.

Camps: "Estic en plena forma" i podria tornar a "guanyar unes eleccions"

Francisco Camps també ha aprofitat l'ocasió per reivindicar la seva vàlua política i, fins i tot, ha assegurat que estava "en plena forma" per poder fer una campanya electoral "com Déu mana" i, a més, "guanyar-la". Així ho ha dit després que la diputada socialista Carmen Martínez hagi afirmat que el veia "en plena forma" per després ironitzar que el PP de la ciutat de València havia perdut un "gran candidat" no comptant-hi, tot i l'oferiment que el mateix Camps va fer ara fa uns mesos. "Totalment d'acord, estic en plena forma", ha contestat Camps, que ha conclòs remarcant la seva lleialtat al PP i subratllant que donaria suport als candidats triats pels conservadors.