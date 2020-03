Francisco Correa afirma que va compartir compte a Suïssa amb Joan Carles I

L'exlíder la Gürtel, Francisco Correa, ha declarat aquest dijous, en el judici per la contractació de la xarxa corrupta per a l'organització de la V Trobada Mundial de les Famílies que va tenir lloc a València l'any 2006, que els seus fons a Suïssa els va gestionar l'expert financer Arturo Fasana, i que aquest els va col·locar en un compte on també tenien els seus diners "les grans fortunes del país, inclòs el rei d'Espanya", en referència al monarca emèrit Joan Carles I.

En aquest punt, el president del tribunal ha interromput la declaració de Correa per demanar-li que no fes referències a l'anterior cap de l'Estat ni a altres persones que no poguessin defensar-se per no estar presents en el judici. Una petició que l'exempresari ha acceptat, afegint, això sí, que si abans no n'havia dit res era perquè tenia "por".

Francisco Correa també ha explicat que va ser Alejandro Agag, el gendre de l'expresident del govern espanyol José María Aznar, qui li va presentar l'exvicepresident de Repsol YPF José Ramón Blanco Balín i que aquest, després de presentar-li Arturo Fasana, es va oferir a gestionar els seus comptes i a "crear una estructura" on dipositar els diners que estava guanyant en negocis a Llatinoamèrica. Uns fons que ha admès que no va declarar a Espanya.

Juan Cotino nega qualsevol participació en les adjudicacions

Després de Correa ha declarat l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino, que ha negat que participés en l'adjudicació a la Gürtel dels contractes per a la instal·lació de pantalles i equipament de so per facilitar el seguiment de la trobada religiosa. Cotino ha afirmat que només va col·laborar en temes de seguretat i de voluntaris, i que si ho va fer va ser perquè l'hi va demanar l'arquebisbe de València, que era coneixedor de la seva experiència en aquests àmbits. Cotino va exercir de director general de la Policia Nacional i, com a catòlic, havia participat en altres visites de pontífexs a Espanya.

Finalment, l'expresident de les Corts Valencianes ha dit que mai va rebre regals d'empreses de la Gürtel, tampoc un abric valorat en 375 euros, com van declarar alguns dels membres de la trama corrupta, i ha defensat que no va participar en l'adjudicació de cap contracte. "Jo no vaig redactar plecs ni vaig triar les empreses", ha afirmat Juan Cotino, abans d'afegir que qui va decidir que Radiotelevisió Valenciana es fes càrrec del senyal de l a V Trobada Mundial de les Famílies va ser la Santa Seu.

Suspès pel coronavirus

Com a conseqüència de l'expansió del coronavirus, el judici que hauria de continuar dilluns, amb noves declaracions, ha quedat suspès de manera indefinida.